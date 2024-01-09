Такого не було 20 років: у "Нафтогазі" відзвітували про рекордний видобуток

Загалом у 2023 році в Україні було введено в експлуатацію 86 нових газових свердловин. Дебіт 24 з них становить по 100 тисяч кубометрів на добу.

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За підсумками 2023 року в Україні було видобуто понад 1 мільярд кубометрів газу. Ресурс було отримано з нових свердловин, введених в експлуатацію протягом минулого року. Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

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Це найкращий результат річного видобутку з нових свердловин із 2002 року, уточнюють у "Нафтогазі". Загалом 2023 року фахівці компанії "Укргазвидобування", яка є дочірнім підприємством НАК "Нафтогаз України", ввели в експлуатацію 86 нових свердловин. З них 24 — з початковим дебітом понад 100 тисяч кубометрів на добу.

Найпотужнішу свердловину запущено у квітні 2023 року. Дебіт цієї свердловини перебуває на рівні 580 тисяч кубометрів газу на добу.

"Збільшити видобуток із нових свердловин вдалося завдяки застосуванню нових технічних можливостей на старих виснажених родовищах, пласти яких раніше були недосяжні, модернізації інфраструктури", — кажуть у пресслужбі.

Зазначимо, що 2022 року "Укргазвидобування" пробурило 47 нових свердловин. Тобто під час повномасштабної війни в Україні пробурили 133 нові свердловини .

"Укргазвидобування" — що відомо про діяльність компанії

У листопаді в Карпатах запрацювала рекордна газова свердловина. Перспективний поклад знайшли на родовищі, яке вважалося непридатним до використання. У серпні в Україні було відкрито нове родовище газу. Запаси в ньому, за попередніми даними, можуть перебувати на рівні 1 мільярда кубометрів.

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За підсумками 11 місяців 2023 року компанією було сплачено понад 20,8 мільярда гривень рентних платежів до бюджету. З них 1,09 мільярда гривень, або 5%, — до місцевих та обласних бюджетів у регіонах, де зосереджена діяльність компанії. Решту відрахувань було зараховано до державного бюджету.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, як змінилася ситуація з видобутком газу в Україні. Так, під час війни добовий видобуток газу державною компанією "Укргазвидобування" збільшився на 3,31 мільйона кубометрів. Також нагадаємо, скільки газу в українських сховищах і чи вистачить його до весни.