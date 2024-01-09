Такого не было 20 лет: в "Нафтогазе" отчитались о рекордной добыче

Всего в 2023 году в Украине были введены в эксплуатацию 86 новых газовых скважин. Дебит 24 из них составляет по 100 тысяч кубометров в сутки.

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По итогам 2023 года в Украине было добыто более 1 миллиарда кубометров газа. Ресурс был получен из новых скважин, введенных в эксплуатацию в течение прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

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Это лучший результат годовой добычи из новых скважин с 2002 года, уточняют в "Нафтогазе". Всего в 2023 году специалисты компании "Укргаздобыча", которая является дочерним предприятием НАК "Нафтогаз Украины", ввели в эксплуатацию 86 новых скважин. Из них 24 – с начальным дебитом более 100 тысяч кубометров в сутки.

Самая мощная скважина запущена в апреле 2023 года. Дебит этой скважины находится на уровне в 580 тысяч кубометров газа в сутки.

"Увеличить добычу из новых скважин удалось благодаря применению новых технических возможностей на старых истощенных месторождениях, пласты которых ранее были недостижимы, модернизации инфраструктуры", — говорят в пресс-службе.

Отметим, что в 2022 году "Укргаздобыча" пробурила 47 новых скважин. То есть во время полномасштабной войне в Украине пробурили 133 новые скважины.

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В ноябре в Карпатах заработала рекордная газовая скважина. Перспективную залежь нашли на месторождении, которое считалось непригодным к использованию. В августе в Украине было открыто новое месторождение газа. Запасы в нем, по предварительным данным, могут находиться на уровне 1 миллиарда кубометров.

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По итогам 11 месяцев 2023 года компанией были уплачены более 20,8 миллиарда гривен рентных платежей в бюджет. Из них 1,09 миллиарда гривен, или 5%, — в местные и областные бюджеты в регионах, где сосредоточена деятельность компании. Остальные отчисления были зачислены в государственный бюджет.

Напомним, недавно стало известно, как изменилась ситуация с добычей газа в Украине. Так, во время войны, суточная добыча газа государственной компанией "Укргаздобыча", увеличилась на 3,31 миллиона кубометров. Также напомним, сколько газа в украинских хранилищах и хватит ли его до весны.