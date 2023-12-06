Тарифы на газ во время отопительного сезона: в "Нафтогазе" рассказали, изменится ли цена

Сроки введения реформы рынка энергии будут зависеть от решения Украины и фактической ситуации, складывающейся внутри страны, рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

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Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что цена на газ не изменится во время отопительного сезона. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

"Во время этого отопительного сезона цены будут стабильны. И "Нафтогаз" со своей стороны это подтверждает", — сказал Алексей Чернышов.

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Он отметил, что реформа и введение рынка энергии в Украине неизбежны. Для индустрии, ее развития и стабильности важно, чтобы это произошло раньше, чем позже. По словам Чернышова, нужно учитывать ситуацию с войной, стабильность или другие процессы. Приоритетом "Нафтогаза" является то, чтобы потребители были защищены.

Алексей Чернышов рассказал, что в отчете Европейской комиссии, который был обнародован в ноябре, речь идет о либерализации цен на газ и электроэнергию.

"Есть известный всем нам документ (приоритетные условия США для финансовой поддержки Украины — ред.) об ожиданиях с точки зрения реформ, где также четко определена либерализация цен на электроэнергию и газ", _ подчеркнул он.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" добавил, что сроки введения реформы рынка энергии будут зависеть от решения Украины и фактической ситуации, складывающейся внутри страны.

30 ноября в пресс-службе "Нафтогаза" сообщили, что услуги газосети можно оплатить в терминалах "Ощадбанка". Пользователям не нужно ждать бумажные счета.

Напомним, 29 ноября народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, что в течение отопительного сезона цены для населения на электроэнергию не изменятся. По его словам, правительство обсуждало тарифы для населения, однако это будет отдельным разговором после зимы.

В тот же день Фокус писал, что в декабре вырастут расходы украинских домохозяйств на электроэнергию. Это возможно из-за того, что зимой многие люди используют обогрев электрическими устройствами или кондиционерами.