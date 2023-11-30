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Экономика

"Нафтогаз" запустил новую услугу для украинцев: что известно

ощадбанк, коммуналка
Фото: twitter.com/ua_oschadbank | Доставку газа "Нафтогаза" можно оплатить через терминалы

Доставку газа "Нафтогаз" предлагает украинцам оплачивать через терминалы "Ощадбанка". Отныне бытовым потребителям не надо ждать бумажный счет за голубое топливо.

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Услуги газосети в Украине можно оплатить в терминалах "Ощадбанка". Счета можно распечатать после 10-го числа и сразу внести средства. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза" в Facebook.

Бумажный счет за газ теперь не надо ждать. Для пользователей сервиса доступны платежные документы в более 2,5 тысячах терминалов самообслуживания.

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"Делаем сервисы для наших клиентов удобными!" — говорится в заметке.

Клиенты компании будут пользоваться услугой бесплатно. Необходимо ввести в поиск "Нафтогаз" и выбрать нужное действие, чтобы воспользоваться сервисом. Следующий шаг — ввести фамилию и свой лицевой счет в соответствующих полях. После этого вы сможете оплатить счет или напечатать сформированные документы:

  • справку об отсутствии задолженности
  • акт сверки расчетов;
  • счет за газ.

В компании призвали пользоваться услугами. Специалисты отметили, что комментарии и пожелания по работе сервиса для оплаты счета учтут.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины 26 октября рассказали, в каких случаях потребителям назначат субсидию, даже если у них есть долги за коммуналку. Если у человека есть долги за коммунальные услуги, то его лишают возможности пользоваться субсидией. Однако так происходит не всегда, поскольку льготу можно получить, если выполнить некоторые условия. Субсидию не назначат, в том числе и на следующий период, если домохозяйство имеет просроченную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.