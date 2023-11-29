Повышение тарифа на электроэнергию: нардеп рассказал, когда может вырасти цена

В Украине выросло потребление электроэнергии, однако генерации не хватает. Государство вынуждено обращаться за аварийной поддержкой энергосистем к соседним европейским странам, рассказал нардеп Алексей Кучеренко.

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Народный депутат Украины Алексей Кучеренко заявил, что после отопительного сезона цены на электроэнергию для населения не изменятся. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что правительство обсуждало цены для населения на электроэнергию. Однако это будет отдельным разговором после окончания отопительного сезона.

"В течение осенне-зимнего периода повышения цен для населения не будет, это однозначно", — подчеркнул он.

Кроме этого, он рассказал, что не знает, по каким расчетам правительство решило поставить тариф для потребителей в размере 2,64 грн за кВт. Однако он уже обратился в Кабмин и попросил показать расчеты, по которым вышли на эту сумму. После того как правительство даст ответ, Кучеренко пообещал рассказать результаты в СМИ.

По словам Кучеренко, в Украине выросло потребление электроэнергии, но генерации не хватает. Это тревожный симптом, ведь Украина вынуждена обращаться за аварийной поддержкой энергосистем к соседним европейским странам, в частности к Венгрии, Словакии и Польше. Также нардепа беспокоит ситуация в государственной компании "Центрэнерго". Ведь согласно результатам аудита работы не были своевременно проведены, угля нет, а долги есть. Несмотря на это, он не считает, что это приведет к катастрофическим последствиям зимой. По его мнению, будут ограничения и отключения по графикам или аварийные, однако это не будет хуже зимы прошлого года.

Добавим, что Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения — до 2,64 грн за кВт. Он будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2023 года.

Напомним, с 1 ноября изменились тарифы на коммунальные услуги. В частности, цена на электричество подскочила на 69,7%. Также выросли цены на коммуналку, газ, воду и отопление.

Фокус сообщал, что в декабре вырастут расходы домохозяйств на электроэнергию. Это произойдет из-за использования обогрева электрическими устройствами или кондиционерами. Кроме этого, в платежках появится дополнительная графа "отопление".