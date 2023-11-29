Підвищення тарифу на електроенергію: нардеп розповів, коли може зрости ціна

В Україні зросло споживання електроенергії, проте генерації не вистачає. Держава змушена звертатися за аварійною підтримкою енергосистем до сусідніх європейських країн, розповів нардеп Олексій Кучеренко.

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Народний депутат України Олексій Кучеренко заявив, що після опалювального сезону ціни на електроенергію для населення не зміняться. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він зазначив, що уряд обговорював ціни для населення на електроенергію. Проте це буде окремою розмовою після закінчення опалювального сезону.

"Протягом осінньо-зимового періоду підвищення цін для населення не буде, це однозначно", — наголосив він.

Крім цього, він розповів, що не знає, за якими розрахунками уряд вирішив поставити тариф для споживачів у розмірі 2,64 грн за кВт. Проте він вже звернувся до Кабміну та попросив показати розрахунки, за якими вийшли на цю суму. Після того, як уряд дасть відповідь, Кучеренко пообіцяв розповісти результати в ЗМІ.

Зі слів Кучеренка, в Україні зросло споживання електроенергії, але генерації не вистачає. Це тривожний симптом, адже Україна змушена звертатися за аварійною підтримкою енергосистем до сусідніх європейських країн, зокрема до Угорщини, Словаччини та Польщі. Також нардепа турбує ситуація в державній компанії "Центренерго". Адже відповідно до результатів аудиту роботи не були своєчасно проведені, вугілля немає, а борги є. Попри це, він не вважає, що це призведе до катастрофічних наслідків взимку. На його думку, будуть обмеження та відключення за графіками або аварійні, проте це не буде гірше за зиму минулого року.

Додамо, що Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення — до 2,64 грн за кВт. Він діятиме з 1 червня до 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, з 1 листопада змінилися тарифи на комунальні послуги. Зокрема, ціна на електрику підскочила на 69,7%. Також зросли ціни на комуналку, газ, воду та опалення.

Фокус повідомляв, що в грудні зростуть витрати домогосподарств на електроенергію. Це станеться через використання обігрів електричними пристроями чи кондиціонерами. Крім цього, у платіжках з'явиться додаткова графа "опалення".