Тарифи в Україні: чи чекають на українців зміни у платіжках

Кабінет Міністрів України підвищив тариф на електроенергію для населення від 1 червня 2023 року до 2,64 грн за кВт. За такою ціною українці мають сплачувати за цю комунальну послугу до 31 грудня 2023 року включно.

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Витрати українських домогосподарств на електроенергію в грудні зростуть, адже у холодний період багато хто використовує обігрів електричними пристроями чи кондиціонерами. До того ж у платіжках додається графа "опалення". Про це пише Фокус у новій статті "Пенсії, субсидії, тарифи, податкові перевірки: що зміниться для українців з 1 грудня".

Ціна газу для побутових споживачів залишиться зафіксованою на минулорічному рівні — залишатиметься на рівні 7,96 грн/кубометр.

"Заморожено" і тарифи на воду. Зараз окремо встановлюються тариф на водопостачання, і окремо — тариф на водовідведення. Рівень тарифу залежить від рішень місцевої влади.

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Приміром, у Запоріжжі зафіксовано найвищі тарифи — 25 гривень за кубометр для водопостачання і 40,51 грн за кубометр для водовідведення. А жителі Харківської, Вінницької, Львівської, Хмельницької областей та інших регіонів платять менше 30 гривень за кубічний метр води.

Зазначимо, інформація про те, що в Україні готують підвищення цін на комунальні послуги, не відповідає дійсності. Фокус раніше пояснював, чому в ці повідомлення не варто вірити.

Підвищення тарифів на комуналку найближчим часом не передбачається. Як пояснив виданню український експерт Артем Некрасов, запаси газу в Україні до старту опалювального сезону перевищували 16 мільярдів кубометрів. Цих обсягів достатньо для того, щоб зима була безпроблемною.

Також розроблено графіки вимкнень, які складені для справедливого розподілу електроенергії населенню.