Електроенергія – за передплатою? Чи можуть компанії вимагати авансові платежі за світло

Борги за електроенергію зростають, і компанії намагаються налаштувати свої повідомлення тим, у кого немає боргів, таким чином, щоб споживачу здалося, ніби й у нього є борг. Це означає потребу компаній в авансових платежах сумлінних клієнтів. Наскільки це законно — вимагати платити наперед?

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Споживач в Україні повинен сплачувати за спожиту електроенергію, а борг виникає виключно за спожиту та неоплачену споживачем електроенергію. При цьому споживач електроенергії може внести попередню оплату за електроенергію (фактично – оплату наперед), але це не може вважатися боргом. Про це Фокусу розповів адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Дмитро Лазебний.

"Законодавство визначає поняття боргу споживача-фізособи за спожиту електричну енергію на загальних підставах – це борг, який утворився внаслідок споживання електричної енергії та супутніх послуг та не був оплачений споживачем електричної енергії – фізичною особою. Відповідний борг виникає внаслідок порушення фізичною особою Договору про постачання електричної енергії споживачу", — каже Дмитро Лазебний.

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Як стало відомо Фокусу, у липні від постачальника "Київські енергетичні послуги споживачі-фізичні особи отримали лист, де було сказано про заборгованість клієнта з урахуванням очікуваного споживання. Тобто йдеться про включення до боргу певної кількості ще не спожитих кіловатів. Юрист вважає, що вимагати оплати наперед постачальники не мають права, як і включати не спожиту кількість кіловат у заборгованість.

"Відбувається це, якщо відповідна категорія платежу вписана в борг, виключно за безпідставної ініціативи постачальника електроенергії. Розрахунок йде на те, що люди просто сплатять відповідну суму, не розбираючись в природі платежу", — каже експерт.

За його словами, якщо споживач погодиться сплатити авансом за електричну енергію, то це не призведе до втрати ним коштів.

"Так чи інакше, можна в кінці якогось певного періоду часу (місяць, квартал, півріччя або рік) зробити звірку взаєморозрахунків та з’ясувати, чи є у вас передплата. Відповідно, в наступному періоді спожити електроенергії на суму передплати", — вважає Дмитро Лазебний.

Тим часом, за словами Андріана Прокопа, експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього, сплата авансом за електричну енергію – звичайна практика.

"Це нормальна цивілізована практика, коли на базі історії споживання постачальники рахують, яким буде споживання на наступний період. Тому оплата авансу за такі послуги – це непогано, так може бути, а наступного місяця все рівно буде перерахунок цих показників", — зазначив Андріан Прокіп.

Нагадаємо, в Україні з першого червня електроенергія для населення коштує 2,64 грн за кВт-годину. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 30 травня.

Раніше Фокус писав, що класичні санкції за неоплату послуг постачання електроенергії, прописані в законодавстві, — це стягнення пені та штрафів, а також припинення надання послуги (тобто відключення споживачів). Але у 2023 році постачальникам заборонено відключати споживачів.

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