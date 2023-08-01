"Альтернатив немає": Укренерго та НКРЕКП планують перегляд тарифу на передачу електроенергії

Чинний тариф на передачу електроенергії призводить до недофінансування системного оператора НЕК "Укренерго".

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В Україні може зрости тариф на передачу електроенергію. "Укренерго" та НКРЕКП опрацьовують можливість його перегляду. Про це повідомив під час Форуму "Зелене відновлення України: розвиток відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива в умовах відновлення та трансформації енергетики України" член наглядової ради НЕК Укренерго, радник Прем'єр-міністра України Юрій Бойко, пише видання UA.News

За його словами, Україні потрібно переходити на діяльність, яка унеможливлює накопичення боргів і що влада має встановити правила розрахунку частки на балансі, що розблокує процес визначення вартості послуги і підписання первинних документів між НЕК "Укренерго" і гарантованим покупцем.

"Це, на мій погляд, на сьогоднішній день найважливіша методологічна проблема. Безумовно потрібно розуміти, що після того, як з'явиться можливість визначити суму боргу, тоді повинні вирішуватися питання з джерелами його погашення. Тут великих альтернатив немає. Єдиний спосіб — врахування у тарифі на електроенергію на наступний період, того обсягу, який був недотриманий компаніями", — сказав він.

Юрій Бойко додає, що ці кошти мали б бути враховані в тарифі "Укренерго" на передачу електроенергію на друге півріччя 2023 року, але на цей час немає підписаних первинних документів від вересня по грудень 2022 року між "Гарантованим покупцем" і НЕК "Укренерго".

"Маємо домовленість з регулятором, як тільки з'явиться можливість перепідписати або підписати, відповідно вони здійснять коригуючу перевірку за рахуванням безумовно найважливішого фактору і відповідно таке корегування через тариф буде здійснено", — підсумував він.

Нагадаємо, що міністр енергетики України вважає, що новий тариф на електроенергію все одно пільговий, а світло для побутових споживачів має коштувати вдвічі більше.

Раніше повідомлялося, що фахівці прогнозують важку зиму. Через колосальні збитки внаслідок масованих ракетних атак ЗС РФ по Україні, фахівцям не вдасться відновити навіть половину потужностей до початку осінньо-зимового періоду.