Тарифи підняли вимушено: як українцям обіцяють пом'якшити подорожчання електроенергії

Міністр енергетики Галущенко вважає, що новий тариф на електроенергію все одно пільговий, а побутові споживачі мають платити за світло вдвічі більше.

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Українська енергосистема потребує наймасштабнішого ремонту за всю історію незалежності, щоб генерація і система передачі електроенергії були готові до нового опалювального сезону. Підвищення тарифів на електроенергію частково вирішить це завдання, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ситуація з підняттям цін — це важке рішення було для нас. Ми просто виходили з того, що розрахунки якраз показували, що ми просто не зможемо відновитися максимально до наступної зими", — пояснив він.

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За його словами, новий тариф все одно є пільговим — електроенергія для побутових споживачів має коштувати щонайменше вдвічі більше.

Важливо

У ванну — за графіком. Водоканали масово відключатимуть воду під виглядом ремонту, — експерти

"Держава дотує цей тариф і буде його дотувати через системи житлових субсидій. Водночас це мінімально необхідний тариф, щоб ми втримали енергосистему і підготували її до наступної зими", — наголосив Галущенко.

Міністр енергетики також зазначив, що зараз в уряді немає обговорень щодо нового перегляду цін на електроенергію.

Чого чекати від нового опалювального сезону

За словами члена парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Сергія Нагорняка, ситуація в енергосистемі залишається важкою.

"Лише за оцінками Світового банку збитки через ракетні удари склали понад 10 млрд грн. Однак це не остаточна сума, адже після детального обстеження експерти виявляють нові й нові пошкодження об'єктів. Крім того, постійно зростає вартість обладнання та робіт", — розповів Нагорняк.

Він порадив українцям подбати про запасні варіанти на випадок продовження російського енергетичного терору.

Зазначимо, що 13 липня Фокус уже писав про те, що фахівці прогнозують важку зиму. Через колосальні збитки внаслідок масованих ракетних атак окупантів по Україні, фахівцям не вдасться відновити навіть половину потужностей до початку осінньо-зимового періоду.