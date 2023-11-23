Тарифи на комуналку: хто й чому лякає українців підвищенням цін

Останнім часом в інфопросторі часто з'являється інформація про те, що населенню готують підвищення цін на комунальні послуги. Українцям пояснили, чому в ці повідомлення не варто вірити.

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Підвищення тарифів на комуналку найближчим часом не передбачається. Уся інформація про перегляд цін, яка час від часу з'являється в українському інформаційному полі, — це інформаційно-психологічна операція (ІПСО) росіян. Про це сказав в ефірі телемарафону 22 листопада виконувач обов'язків директора держпідприємства "Гарантований покупець" Артем Некрасов.

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За його словами, в уряді є однозначна позиція щодо тарифів на комунальні послуги — їх не переглядатимуть.

"Усі маніпуляції навколо цього питання в розпал війни не що інше, як один із видів ІПСО", — сказав Некрасов.

Він пояснив, що, наприклад, запаси газу в Україні до старту опалювального сезону перевищували 16 мільярдів кубометрів. Цих обсягів достатньо для того, щоб зима була безпроблемною. Зокрема, на складах теплових електростанцій (ТЕС) сформовано достатній запас вугілля, а також було створено резерви для ремонтів відповідного обладнання, якщо воно буде пошкоджено під час ракетних атак.

"Також розроблено графіки вимкнень, які складені для справедливого розподілу електроенергії населенню. Станом на зараз вони не застосовуються. Якщо об'єктивно — відключення можливі. Однак у разі негоди, технологічних порушень чи обстрілів ми цього року захищеніші навіть із точки зору ППО. До того ж багато бізнесів і установ значно краще підготувалися до зими", — розповів Артем Некрасов.

Ситуація в енергосистемі

Із 22 листопада фіксується дефіцит електроенергії, оскільки населення різко збільшило споживання через похолодання. Через це зросло навантаження на електростанції, що, зі свого боку, призвело до зупинки та виходу в аварійний ремонт кількох блоків, повідомляють в "Укренерго". Водночас 23 числа ситуація в енергосистемі залишається складною.

"Триває ремонт на кількох блоках теплових електростанцій, в енергосистемі є дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр "Укренерго" шукає можливості покриття дефіциту, відключення споживачів не прогнозується", — розповіли в компанії.

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Як повідомили в Міністерстві енергетики, через обстріли з'явилися нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових", — підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, у Нацбанку вважають, що мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду й теплопостачання уряд скасує до 2025 року. Також нагадаємо, хто з українців зможе отримати фінансову допомогу від ООН в осінньо-зимовий період.