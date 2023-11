"Пройдімо зиму": в Міненерго розповіли, чи підвищуватимуть тарифи на світло

У відомстві запевнили, що зараз це питання не розглядається. Міністр енергетики Герман Галущенко закликав дочекатися, поки Україна пройде складну зиму.

В Україні у червні 2023 року переглянули тарифи на світло. Відтоді побутові споживачі платять 2,64 гривні за кВт-год. Однак уже неодноразово з'являлася інформація про те, що уряд збирається зробити електроенергію для населення ще дорожчою. Міністр енергетики під час візиту на конференцію Energy for the recovery of Ukraine у Варшаві розповів, що буде з тарифами на електроенергію далі, повідомляє видання "Новини.LIVE".

За його словами, підвищення цін на електроенергію в Україні зараз не обговорюється.

"Зараз це питання не обговорюється. Знаєте, я раніше любив програми, плани. Пройдімо цю зиму, подивимося на ситуацію. Зараз це питання не обговорюється", — сказав міністр.

Зазначимо, що якщо тарифи на світло поки що залишаються незмінними, то деякі інші комунальні послуги для українців продовжують дорожчати. У Державній службі статистики нещодавно підрахували, що в період із вересня 2022 року до вересня 2023-го найбільше зростання відбулося в тарифі на електроенергію. Ця послуга подорожчала для населення майже на 70%.

За прибирання сміття населення тепер платить на 9,9% більше, а за утримання та ремонт житла — на 5,5%. Послуги з управління багатоквартирними будинками подорожчали на 2,7%, а також:

водопостачання — на 0,8%;

каналізація — на 0,7%.

Коли переглянуть тарифи на комуналку: прогноз Національного банку

В Україні із серпня 2022 року діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду й теплопостачання. Але комунальні підприємства потребують чималих коштів для того, щоб підтримувати працездатність систем, тому заборону на підвищення тарифів, як вважають у Нацбанку, скасують. Але станеться це не раніше 2025 року.

Згідно з прогнозом регулятора, зростання адміністративної інфляції в прогнозованому періоді буде поступовим, оскільки дорожчатимуть тютюнова продукція і тарифи на інші комунальні послуги.

"Водночас її стримуватиме дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду й теплопостачання, який, згідно з припущеннями цього прогнозу, буде скасовано лише у 2025 році", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, з 30 листопада в Україні діятимуть нові граничні ціни для ринку "на добу наперед" і внутрішньодобового ринку для бізнесу. Вони будуть на такому рівні:

з 23:00 до 07:00 — 3 тисячі гривень за МВт/год;

з 07:00 до 08:00 — 5,6 тисячі гривень за МВт/год;

з 08:00 до 11:00 — 6,9 тисячі гривень за МВт/год;

з 11:00 до 17:00 — 5, тисячі гривень за МВт/год;

з 17:00 до 23:00 — 7,5 тисячі гривень за МВт/год.

Водночас верхня межа протягом доби коштуватиме 10 гривень за МВт-год.

Також Фокус писав, чи будуть в Україні блекаути взимку. Деякі експерти вважають, що світло населенню відключатимуть незалежно від обстрілів РФ.