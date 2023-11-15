"Давайте пройдем зиму": в Минэнерго рассказали, будут ли повышать тарифы на свет
В ведомстве заверили, что сейчас данный вопрос не рассматривается. Министр энергетики Герман Галущенко призвал дождаться, пока Украина пройдет сложную зиму.
В Украине в июне 2023 года пересмотрели тарифы на свет. С тех пор бытовые потребители платят 2,64 гривны за кВт-час. Однако уже неоднократно появлялась информация о том, что правительство собирается сделать электроэнергию для населения еще дороже. Министр энергетики во время визита на конференцию Energy for the recovery of Ukraine в Варшаве рассказал, что будет с тарифами на электроэнергию дальше, сообщает издание Новини.LIVE.Важно
Так, по его словам, повышение цен на электроэнергию в Украине сейчас не обсуждается.
"Сейчас этот вопрос не обсуждается. Знаете я раньше любил программы, планы. Давайте пройдем эту зиму, посмотрим на ситуацию. Сейчас этот вопрос не обсуждается", – сказал министр.
Отметим, что если тарифы на свет пока что остаются неизменными, то некоторые другие коммунальные услуги для украинцев продолжают дорожать.Так, в Государственной службе статистике недавно подсчитали, что в период с сентября 2022 года по сентябрь 2023-го наибольший рост произошел в тарифе на электроэнергию. Эта услуга подорожала для населения почти на 70%.
За уборку мусора население теперь платит на 9,9% больше, а за содержание и ремонт жилья — на 5,5%. Услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 2,7%, а также:
- водоснабжение – на 0,8%;
- канализация – на 0,7%.
Когда пересмотрят тарифы на коммуналку: прогноз Национального банка
В Украине с августа 2022 года действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение. Но коммунальные предприятия нуждаются в немалых средствах для того, чтобы поддерживать работоспособность систем, поэтому запрет на повышение тарифов, как считают в Нацбанке, отменят. Но случится это не раньше 2025 года.
Так, согласно прогнозу регулятора, рост административной инфляции в прогнозируемом периоде будет постепенным, поскольку будут дорожать табачная продукция тарифы на остальные коммунальные услуги.
"В то же время ее будет сдерживать действие моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение, который согласно предположениям этого прогноза будет отменен только в 2025 году", — говорится в отчете.Важно
Напомним, с 30 ноября в Украине будут действовать новые предельные цены для рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынке для бизнеса. Они будут на следующем уровне:
- с 23:00 до 07:00 – 3 тысячи гривен за МВт/ч;
- с 07:00 до 08:00 – 5,6 тысячи гривен за МВт/ч;
- с 08:00 до 11:00 – 6,9 тысячи гривен за МВт/ч;
- с 11:00 до 17:00 – 5, тысячи гривен за МВт/ч;
- с 17:00 до 23:00 – 7,5 тысячи гривен за МВт/ч.
В то же время верхний предел в течение суток будет стоить 10 гривен за МВт·ч.
Также Фокус писал, будут ли в Украине блэкауты зимой. Так, некоторые эксперты считают, что свет населению будут отключать независимо от обстрелов РФ.