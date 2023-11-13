Годами не платит за свет: пенсионер создал собственную автономную электростанцию (видео)

Благодаря альтернативным источникам электроэнергии, мужчина оставался со светом даже во время блэкаутов.

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Александр Клименко, изобретатель из Днепра, уже семь лет не платит за электроэнергию, так как он установил альтернативные источники энергии на своем огороде. О разработке украинца сняли сюжет журналисты "5 канала".

Он собственноручно создал ветряную электростанцию и установил солнечные панели с автоматическим управлением. Эти альтернативные источники энергии полностью обеспечивают его дом электричеством, иногда даже производя больше энергии, чем требуется. Клименко отметил, что благодаря этому он не заметил прошлогодних перебоев с электричеством, и его соседи часто приходят к нему заряжаться.

"Напряжения не было, то пришла соседка. Она по компьютеру работает в банке. С мобилками приходили подзарядиться. Но я деньги не беру", — поделился с журналистами пенсионер.

Идея создания альтернативных источников энергии пришла к Клименко давно, и он собрал башню для установки ветряка, вдохновляясь Эйфелевой башней. Кроме того, пенсионер установил солнечные панели, которые могут поворачиваться к солнцу, но Клименко сам разработал устройство для этого, чтобы сэкономить на услугах специалистов.

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"Сам придумал. Вот из металлолома сделал моторчики маленькие, которые этакое здоровенное крутят", — сказал Александр Клименко.

Он также создал пульт для управления всеми конструкциями и отслеживания показателей, таких как скорость ветра и количество накопленной энергии, а также управление солнечными панелями. Также пультом можно останавливать ветряк во время штормового ветра и управлять солнечными панелями. Они могут поворачиваться на 320 градусов и менять угол наклона, чтобы уловить как можно больше солнечных лучей.

Дом Клименко не останется без электричества, даже если не будет ни ветра, ни солнца, так как аккумуляторы могут держать заряд до 20 часов.

Ранее мы писали о том, что инженеры разработали новый тип плавучих ветряков. Разработчики уверяют, что их плавучие морские ветряные платформы обеспечивают идеальный баланс между затратами на строительство и сложностями в реализации проекта.

А несколько ранее стало известно, что ученые открыли способ получать электричество из воздуха. выделили фермент, который позволяет некоторым бактериям потреблять водород и извлекать из него энергию, и обнаружили, что он может производить электрический ток непосредственно при воздействии даже незначительного количества водорода.