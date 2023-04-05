Инженеры разработали новый тип плавучих ветряков: почему они такие особенные

Разработчики уверяют, что их плавучие морские ветряные платформы обеспечивают идеальный баланс между затратами на строительство и сложностями в реализации проекта.

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В Португалии будет испытана новая конструкция плавучей морской ветряной платформы, которая имеет модульный и масштабируемый дизайн, сообщает Interesting Engineering. Компания Gazelle Wind Power, которая разработала эти ветряки, обещает, что ее платформы обеспечивают идеальный баланс между затратами на строительство и сложностями в реализации проекта.

Компания Gazelle утверждает, что ее технология постройки платформ имеет значительно меньший размер по сравнению с катенарными системами крепления. Меньший размер также приводит к меньшему весу, что приводит к экономии на материалах, обработке и сборке. В своем решении Gazelle использует центральный противовес для реагирования на волны. Дизайн платформы позволяет ей двигаться горизонтально и вертикально с ветром и волнами при почти нулевом угле наклона. Уменьшенные углы наклона означают меньший износ турбинной системы, снижение затрат на обслуживание и увеличение срока службы генератора.

Дизайн платформы позволяет ей двигаться горизонтально и вертикально с ветром и волнами при почти нулевом угле наклона. Фото: Gazelle Wind Power

Кроме того, ветряки от Gazelle позволяют платформе быть модульной и состоять из более мелких и легких компонентов. Это приводит к более простому производству и экономичной сборке, так как минимизируется использование кранов в портах.

Компания тестирует свою технологию на пилотном заводе в Португалии, стране, которая имеет амбициозные планы по использованию возобновляемой энергии. После завершения коммерческой плавучей ветряной фермы мощностью 25 МВт, страна теперь планирует производить до 10 ГВт возобновляемой энергии с помощью морского ветра к концу десятилетия.

Ранее Фокус писал, что ученые улучшили ветряные турбины — они могут работать 30 лет без ремонта.