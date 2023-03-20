Ученые улучшили ветряные турбины - они могут работать 30 лет без ремонта

Хитрый механизм позволяет турбинам вырабатывать больше электричества, чем обычно.

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Исследователи из Национальных лабораторий Сандии разработали принципиально новый тип вращающегося электрического контакта, сообщает Interesting Engineering. Технология называется Twistact и позволяет избавиться от дорогостоящих и ненадежных щеточных систем, которые используются в большинстве современных ветряных турбин.

Щеточные системы представляют собой комплект проводов и щеток, которые обеспечивают передачу электричества от вращающейся части турбины к стационарной. Однако они имеют ряд недостатков: они подвержены износу, требуют частой замены и обслуживания, а также создают электрические помехи и утечки.

А вот Twistact работает по другому принципу: он состоит из двух концентрических цилиндров, которые соединены пружинными контактами. Внутренний цилиндр вращается с турбиной, а внешний остается неподвижным. Пружинные контакты обеспечивают надежное и бесперебойное соединение между цилиндрами без трения и искрения.

Twistact обеспечивает надежное и бесперебойное соединение между цилиндрами без трения и искрения Фото: Twistact

Такая технология ученых имеет ряд преимуществ перед щеточными системами: она увеличивает эффективность генерации электричества на 2-3%, снижает затраты на эксплуатацию и обслуживание на 20%, а также повышает надежность и безопасность работы турбин. Кроме того, она позволяет использовать турбину до 30 лет без необходимости обслуживания, что значительно продлевает срок службы и сокращает расходы.

Исследователи уже провели успешные испытания Twistact на прототипе ветряной турбины мощностью 100 кВт. Результаты показали, что Twistact обеспечивает стабильную передачу электричества при разных скоростях вращения ротора и разных направлениях ветра. Ученые планируют дальше развивать технологию для использования на более мощных турбинах, и, по их мнению, Twistact может радикально изменить способ производства электричества из ветра сделав его более доступным, дешевым и экологичным.

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