Учені покращили вітряні турбіни – вони можуть працювати 30 років без ремонту

Хитрий механізм дозволяє турбінам виробляти більше електрики, ніж зазвичай.

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Дослідники з Національних лабораторій Сандії розробили принципово новий тип електричного контакту, що обертається, повідомляє Interesting Engineering. Технологія називається Twistact і дозволяє позбавитися дорогих і ненадійних щіткових систем, які використовуються в більшості сучасних вітряних турбін.

Щіточні системи являють собою комплект дротів і щіток, які забезпечують передавання електрики від частини турбіни, що обертається, до стаціонарної. Однак вони мають низку недоліків: вони схильні до знесення, вимагають частої заміни й обслуговування, а також створюють електричні перешкоди та витоки.

А ось Twistact працює за іншим принципом: він складається з двох концентричних циліндрів, які з'єднані пружинними контактами. Внутрішній циліндр обертається з турбіною, а зовнішній залишається нерухомим. Пружинні контакти забезпечують надійне та безперебійне з'єднання між циліндрами без тертя та іскріння.

Twistact забезпечує надійне та безперебійне з'єднання між циліндрами без тертя та іскріння Фото: Twistact

Така технологія вчених має низку переваг перед щітковими системами: вона збільшує ефективність генерації електрики на 2-3%, знижує витрати на експлуатацію та обслуговування на 20%, а також підвищує надійність та безпеку роботи турбін. Крім того, вона дозволяє використовувати турбіну до 30 років без необхідності обслуговування, що значно продовжує термін служби та скорочує витрати.

Дослідники провели успішні випробування Twistact на прототипі вітряної турбіни потужністю 100 кВт. Результати показали, що Twistact забезпечує стабільне передавання електрики при різних швидкостях обертання ротора та різних напрямках вітру. Вчені планують далі розвивати технологію для використання на потужніших турбінах, і, на їхню думку, Twistact може радикально змінити спосіб виробництва електрики з вітру, зробивши його більш доступним, дешевим і екологічним.

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