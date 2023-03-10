Плавуча турбіна заввишки з хмарочос забезпечить енергією 80 000 будинків

Wind Catcher — справжня інновація у виробництві відновлюваної енергії та унікальний проєкт вітрогенераторів від норвезьких інженерів.

Related video

Норвезька компанія Wind Catching Systems (WCS) незабаром збирається побудувати унікальну плавучу платформу оснащену вітрогенераторами, яка за висотою дорівнюватиме 100-поверховому хмарочосу, пише Interesting Engineering. Вона зможе, як обіцяють розробники, генерувати вп'ятеро більше енергії, ніж найбільші у світі автономні вітрові турбіни конкурентів.

Wind Catcher складається з високого каркасу, на який планується встановити понад сотню турбін вітрогенерації. Вся рама розташовуватиметься на великій плавучій платформі, яку пришвартують до морського дна, як це робиться з платформами, що видобувають нафту та газ.

Головна особливість проєкту в тому, що величезну кількість генераторів оснастять невеликими лопатями, що дозволить вітру розкручувати їх ефективно та виробляти більше енергії. У компанії підрахували, що їхня унікальна розробка вп'ятеро ефективніша, ніж вітрогенератори конкурувальних компаній і лише одна така плавуча платформа зможе щорічно забезпечувати "зеленою енергією" 80 000 будинків.

Одна така плавуча платформа зможе щорічно забезпечувати "зеленою енергією" 80 тисяч будинків Фото: Wind Catching Systems

Невеликий розмір турбін вигідний ще й тим, що їх дешевше виробляти та ремонтувати. Наприклад, із ремонтом може впоратися команда фахівців прямо на платформі, і турбіну не потрібно буде доставляти на берег у разі поломки, що значно скорочує витрати на її утримання. А ще, за рахунок спрощеного ремонту вся система має запас служби в 50 років, замість стандартних 30 для звичайних вітряних вишок і генераторів.

На жаль, про терміни втілення проєкту в реальність поки що нічого не відомо, але експерти зазначають, що такий підхід до вітрогенерації заслуговує на певний інтерес для вивчення і, можливо, конкурувальні компанії теж створять щось схоже.

Раніше Фокус писав, що найпотужніша у світі вітряна турбіна в Китаї забезпечить електрикою 20 тисяч будинків.