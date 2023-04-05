Інженери розробили новий тип плавучих вітряків: чому вони такі особливі

Розробники запевняють, що їхні плавучі морські вітряні платформи забезпечують ідеальний баланс між витратами на будівництво та складнощами реалізації проєкту.

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У Португалії випробують нову конструкцію плавучої морської вітряної платформи, яка має модульний та масштабований дизайн, повідомляє Interesting Engineering. Компанія Gazelle Wind Power, яка розробила ці вітряки, обіцяє, що її платформи забезпечують ідеальний баланс між витратами на будівництво та складнощами реалізації проєкту.

Компанія Gazelle стверджує, що її технологія побудови платформ має значно менший розмір у порівнянні з катенарними системами кріплення. Менший розмір також призводить до меншої ваги, що призводить до економії на матеріалах, обробці та збиранні. У своєму рішенні Gazelle використовує центральну противагу для реагування на хвилі. Дизайн платформи дозволяє їй рухатися горизонтально та вертикально з вітром та хвилями при майже нульовому куті нахилу. Зменшені кути нахилу означають менший знос турбінної системи, зниження витрат на обслуговування та збільшення терміну служби генератора.

Дизайн платформи дозволяє їй рухатися горизонтально та вертикально з вітром та хвилями при майже нульовому куті нахилу. Фото: Gazelle Wind Power

Крім того, вітряки від Gazelle дозволяють платформі бути модульною і складатися з більш дрібних та легких компонентів. Це призводить до більш простого виробництва та економічного збирання, оскільки мінімізується використання кранів у портах.

Компанія тестує свою технологію на пілотному заводі в Португалії, країні, яка має амбітні плани щодо використання відновлюваної енергії. Після завершення комерційної плавучої вітряної ферми потужністю 25 МВт країна тепер планує виробляти до 10 ГВт відновлюваної енергії за допомогою морського вітру до кінця десятиліття.

Раніше Фокус писав, що вчені покращили вітряні турбіни – вони можуть працювати 30 років без ремонту.