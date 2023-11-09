В Украине меняют максимальную стоимость электроэнергии для бизнеса: как изменятся цены

До конца 2023 года прайс-кепы для бизнеса будут увеличены до 23%. Размер подорожания зависит от конкретного времени суток.

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С 30 ноября 2023 года на украинском рынке электроэнергии произойдут некоторые изменения. В частности, будут повышены ценовые ограничения — прайс-кепы. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ),

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Так, члены комиссии согласовали новые предельные цены для рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка на следующем уровне (верхние):

с 23:00 до 07:00 – 3 тысячи гривен за МВт/ч;

с 07:00 до 08:00 – 5,6 тысячи гривен за МВт/ч;

с 08:00 до 11:00 – 6,9 тысячи гривен за МВт/ч;

с 11:00 до 17:00 – 5, тысячи гривен за МВт/ч;

с 17:00 до 23:00 – 7,5 тысячи гривен за МВт/ч.

Тем временем нижний предел будет таким:

в течение суток – 10 гривен за МВт·ч.

Решение Нацкомиссии означает повышение прайс-кепов в утренние часы пик на 23%, а в вечерние – на 4%. На балансирующем рынка максимальная предельная цена так и составляет 125% от цены рынка "на сутки вперед", минимальная – 0,01 грн за МВт/час.

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"Это решение необходимо для дальнейшей либерализации рынка электрической энергии, а также синхронизации стандартов работы на украинском рынке с европейскими, что является обязательным условием обретения Украиной членства в ЕС", — сказано в сообщении.

Изменения вступят в силу с 30 ноября 2023 года.

Отметим, что с 1 ноября некоторые небытовые потребители начнут платить за свет больше. Как отметили в компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, изменения происходят согласно решению Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Еще Фокус рассказывал, что в Украине экспортеры и импортеры будут использовать межгосударственные линии по европейским правилам.