Тарифы на электроэнергию: что изменится для бизнеса и граждан в ноябре

Уже со следующего месяца в Украине будут пересмотрены тарифы на электроэнергию для некоторых категорий потребителей. Тарифы меняются согласно решению НКРЭКУ.

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Правительство обещало, что не будет увеличивать тарифы на коммунальные услуги до конца отопительного сезона. Но несмотря на это, уже с 1 ноября в Украине повысят тариф на электроэнергию, но изменения коснутся небытовых потребителей, сообщает компания Yasno, входящая в группу ДТЭК.

Кто будет платить больше за электроэнергию

Тариф для малых небытовых потребителей, которые подключены к сетям ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" с 1 ноября будет следующим:

за 1 класс напряжения — 638,618 гривны (было 603,902 гривны);

за 2 класс напряжения — 704,870 гривны (было 670,154 гривны).

Также изменения коснутся малых небытовых потребителей, которые подключены к сетям ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети". Для них тарифы установлены:

за 1 класс напряжения — 661,579 гривны (было 626,863 гривны);

за 2 класс напряжения — 790,888 гривны (было 756,172 гривны).

А малые небытовые потребителей, которые подключены к сетям ПАО "Укрзализныця", с 1 ноября будут платить:

за 1 класс напряжения — 668,960 гривны (было 634,244);

за 2 класс напряжения — 843,449 гривны (было 808,733 гривны).

В компании отмечают, что изменения в тарифах происходят ежемесячно, согласно с решением Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Отметим, что с 30 июня в Украине действует единый тариф для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей. Так, украинцы платят по 2,64 гривны за 1 кВт-ч. Этот тариф будет действительным до конца 2023 года. О повышении тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей пока речь не идет.

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В то же время в США предлагают Украине провести либерализация цен на коммунальные услуги, то есть тарифы на электроэнергию и газ для украинцев могут снова подорожать. Но директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал Фокусу, что вряд ли Кабмин сейчас согласиться пересматривать тарифы.

"Было четкое заявление чиновников, что повышений не будет — ни на газ, ни на электрическую энергию до окончания осенне-зимнего периода. Правительство руководствуется социальной целесообразностью", — сказал он.

В регуляторе также заверили, что в правительстве пока не было обсуждений по поводу новых тарифов для украинцев.

Напомним, недавно рассказывал, как в Украине изменились тарифы на коммуналку. Так, согласно данным Госстата, в течение года (с сентября 2022-го по сентябрь 2023-го), наибольший рост произошел в тарифе на электроэнергию. За эту услугу население теперь платит почти на 70% больше. Остальные коммунальные услуги тоже подорожали, но не так сильно.

Также напомним, что в "Укрэнерго" 26 сентября рассказали, какой будет зима и ждать ли постоянных отключений электроэнергии.