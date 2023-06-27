В Украине пересмотрели максимальную стоимость электроэнергии для бизнеса: как изменятся цены

В то же время минимальная цена на рынке на сутки вперед, а также на внутрисуточном рынке, будет снижена до 10 грн/МВт*ч.

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) согласовала решение повысить с 30 июня 2023 года новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса. За соответствующее постановление комиссия проголосовала во время заседания 27 числа.

Что меняется для бизнеса

В последний день июня на рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) вводятся три уровня максимальных цен для временных слотов в течение суток:

для ночного периода, с 00:00 до 07:00, верхний предел цены на электроэнергию для бизнеса возрастет до 3000 грн/МВт*ч;

для дневных часов с 07:00 до 19:00, верхний предел цены электроэнергии для бизнеса возрастет до 5000 грн/МВт*ч;

для вечернего пика потребления электроэнергии, с 19:00 до 23:00, максимальная цена вырастет до 7 200 грн/МВт*ч.

В то же время минимальная цена на рынке на сутки вперед, а также на внутрисуточном рынке, будет снижена до 10 грн/МВт*ч. На балансирующем рынке максимальная верхняя цена — 125 % от цены на рынке на сутки вперед, минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт*ч.

Когда в Украине стоимость электроэнергии будет формироваться так, как цена бензина или интернета

По мнению директора по энергетическим программам Центра Разумкова Владимира Омельченко, Украине уже нужно приближаться к настоящему рынку электрической энергии — когда цену для населения должен диктовать рынок, а не правительство.

"Важно отказаться от установления цен. Цены должны устанавливаться рынком, потребитель должен выбирать компанию, как это происходит с мобильными операторами. И к этому надо двигаться. Первый этап перехода на рыночные цены — повышение тарифов. Рыночная цена у нас сегодня — около 5-5,5 грн за кВт-час. Относительно повышения сейчас до 2,64 грн за кВт-час, то, вероятно, расчет был следующий — не могли сразу повысить до рыночного уровня, ведь большой социальный резонанс, и пошли на компромисс", — говорит он.

Напомним, 30 мая на брифинге министр энергетики Герман Галущенко рассказал об установлении с 1 июня нового тарифа на электроэнергию для населения — теперь стоимость будет составлять 2,64 грн за кВт-ч.

Также напомним, что с лета заключать договоры на распределение и поставку электричества украинцы смогут дистанционно.