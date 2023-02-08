Украинцы по-новому смогут менять поставщика электроэнергии: кого это коснется

Нововведения, утвержденные НКРЭКУ, официально вступят в силу с 1 июля 2023 года. Бытовые потребители смогут заключать договора на распределение и поставку электричества в дистанционном режиме.

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Украинцам упростили механизм заключения договоров на розничном рынке электроэнергии и смены поставщика. Как сообщает Национальная комиссия по регулированию энергорынка и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменения заработают 1 июля 2023 года.

Отмечается, что с лета заключать договора на распределение и поставку электричества можно будет дистанционно. Также будет запущена реализация администрирования смены поставщика администратором коммерческого учета средствами "Датахаб".

Еще регулятор обязал поставщиков предоставлять потребителям коммерческие предложения по фиксированной цене на календарный квартал и год. Но эту норму введут только после отмены в Украине военного положения.

В НКРЭКУ также отметили, что принятие постановления будет способствовать имплементации европейских практик, в частности, усилению конкуренции в части предоставления возможности потребителям ориентироваться в ценовых предложениях.

Сколько стоит сейчас электроэнергия для украинцев

Тарифы на электроэнергию для населения были установлены Кабмином Украины еще в октябре 2021 года. Они предусмотрены постановлением правительства №859 и с тех пор не менялись. Соответственно, уже больше года стоимость электричества составляет:

до 250 кВтч (включая весь объем потребления) — 1,44 гривен за 1 кВтч (с НДС);

свыше 250 кВтч (за весь объем потребления) 1,68 гривен за 1 кВтч (с НДС).

Как украинцам сменить поставщика электроэнергии

Согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии" менять поставщика электроэнергии могут все украинцы. Для начала потребитель должен предупредить об изменениях своего нынешнего поставщика. После этого выбрать нового поставщика и заключить с ним договор в письменной форме. Также можно подать заявление о присоединении к договору, в котором написать информацию о персональных данных, точках и узлах коммерческого учета, так называемых EIC кодах и тому подобное. Также новый поставщик может затребовать документы, а именно:

Для физлиц – фамилия, имя, отчество, идентификационный код (или паспортные данные, если человек по религиозным убеждениям от него отказался). Для юрлиц и ФЛП – название компании, выписка из ЕГР, копия справки или выписки из ЕГР.

Контактные данные: номер телефона, электронная почта, почтовый адрес для переписки и т. д.

ЭИС-код точки учета электроэнергии по объекту потребителя. Их присваивает Оператор распределительных сетей (облэнерго). Такие коды нужны для систематизации их работы.

Название нынешнего поставщика.

Счет за фактически потребленную электрическую энергию.

Смена поставщика будет происходить в течение 21 дня. За это время новый поставщик в коммуникации с соответствующим оператором системы передачи вносят изменения в реестры коммерческого учета. Также происходит сверка взаиморасчетов нового поставщика с предыдущим. Если обнаружится задолженность, то стороны должны договориться о закрытии задолженности в течение 5 рабочих дней.

Ранее Фокус рассказывал, как украинцам начисляют оплату за свет. Оказывается, самая важная часть в расчете суммы за свет зависит не от оператора системы распределения или поставщика, а от потребителя.

Также напомним, почему крайне важно оплачивать своевременно квитанции за потребленную электроэнергию.