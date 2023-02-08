Українці по-новому зможуть міняти постачальника електроенергії: кого це торкнеться

Нововведення, затверджені НКРЕКП, офіційно набудуть чинності з 1 липня 2023 року. Побутові споживачі зможуть укладати договори на розподіл та постачання електрики у дистанційному режимі.

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Українцям спростили механізм укладання договорів на роздрібному ринку електроенергії та зміни постачальника. Як повідомляє Національна комісія з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП), зміни запрацюють 1 липня 2023 року.

Зазначається, що з літа укладати договори на розподіл та постачання електрики можна буде дистанційно. Також запустять реалізацію адміністрування зміни постачальника адміністратором комерційного обліку коштами "Датахаб".

Ще регулятор зобов'язав постачальників надавати споживачам комерційні пропозиції щодо фіксованої ціни на календарний квартал та рік. Але цю норму запровадять лише після скасування в Україні воєнного стану.

У НКРЕКП також зазначили, що ухвалення постанови сприятиме імплементації європейських практик, зокрема, посиленню конкуренції щодо надання можливості споживачам орієнтуватися у цінових пропозиціях.

Скільки коштує зараз електроенергія для українців

Тарифи на електроенергію для населення встаноив Кабмін України ще у жовтні 2021 року. Вони передбачені постановою уряду №859 і відтоді не змінювалися. Відповідно, вже понад рік вартість електрики становить:

до 250 кВтг (включаючи весь обсяг споживання) — 1,44 гривні за 1 кВтг (з ПДВ);

понад 250 кВтг (за весь обсяг споживання) — 1,68 грн за 1 кВтг (з ПДВ).

Як українцям змінити постачальника електроенергії

Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" міняти постачальника електроенергії можуть усі українці. Спочатку споживач повинен попередити про зміни свого нинішнього постачальника. Після цього вибрати нового постачальника та укласти з ним договір у письмовій формі. Також можна подати заяву про приєднання до договору, в якому написати інформацію про персональні дані, точки та вузли комерційного обліку, так звані EIC коди тощо. Також новий постачальник може зажадати документи, а саме:

Для фізосіб — прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код (або паспортні дані, якщо людина за релігійними переконаннями від неї відмовилася). Для юросіб та ФОП — назва компанії, виписка з ЄДР, копія довідки або виписки з ЄДР.

Контактні дані: номер телефону, електронна пошта, поштова адреса для листування тощо.

ЕІС-код точки обліку електроенергії за об'єктом споживача. Їх надає Оператор розподільчих мереж (обленерго). Такі коди необхідні систематизації їх роботи.

Назву нинішнього постачальника.

Рахунок за власне спожиту електричну енергію.

Зміна постачальника відбуватиметься протягом 21 дня. За цей час новий постачальник у комунікації з відповідним оператором системи передачі вносять зміни до реєстрів комерційного обліку. Також відбувається звіряння взаєморозрахунків нового постачальника з попереднім. Якщо виявиться заборгованість, сторони повинні домовитися про закриття заборгованості протягом 5 робочих днів.

Раніше Фокус розповідав, як українцям нараховують плату за світло. Виявляється, найважливіша частина розрахунку суми за світло залежить не від оператора системи розподілу чи постачальника, а від споживача.

Також нагадаємо, чому вкрай важливо оплачувати своєчасно квитанції за спожиту електроенергію.