Відключення ні на що не впливають: у ДТЕК роз'яснили, як українцям нараховують плату за світло

Найважливіша частина розрахунку суми за світло залежить від показників лічильника. Тому дуже важливо вчасно передавати дані, щоб потім не ставити запитання про нарахування в платіжці за світло.

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Українцям пояснили, як нараховують плату за світло на тлі постійних відключень електроенергії. Про це розповів генеральний директор компанії Yasno, яка входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко.

За його словами, найважливіша частина розрахунку суми за світло залежить не від оператора системи розподілу або постачальника, а від споживача. Наприклад, клієнти мають своєчасно передати свідчення лічильника.

Після того, як передані споживачем значення отримують ОСР, вони розраховують розмір споживання клієнта й передають дані YASNO.

[ + – ] Не всі споживачі передають показники лічильника

"Ми множимо об'єм на тариф, враховуємо переплату чи заборгованість і виставляємо кінцевий рахунок. Жодної магії та хитрощів. Клієнти, які регулярно передають показники, це знають і зазвичай не мають питань до суми в рахунку", — пояснив Сергій Коваленко.

Фахівець зазначив, що далеко не всі споживачі дотримуються правил. Наприклад, за грудень свідчення лічильника не передали 34% киян і 29% мешканців Дніпропетровської області. Тому оператор системи розподілу розрахував їхній обсяг споживання, взявши показник середньодобового споживання.

Що робити, якщо забули надіслати показники лічильника?

Сергій Коваленко каже, що в такому разі виправити ситуацію вже неможливо. Тобто клієнту спочатку доведеться заплатити всю суму, яку йому нарахували через несвоєчасні передані показники. А вже з наступного місяця потрібно вчасно подати показники вчасно, тоді відбудеться перерахунок, і сума квитанції буде меншою.

Тому фахівець радить споживачам щомісяця з 1 по 5 число витратити лише кілька хвилин свого часу та передати показники лічильника, щоб уникнути проблем із оплатою електроенергії в майбутньому.

Раніше Фокус також розповідав, чому дуже важливо оплачувати своєчасно квитанції за спожиту електроенергію. Також нагадаємо, чому в Києві світло не відключають у 350 багатоповерхівках.

Ще Фокус писав про те, що 1 лютого Сергій Коваленко повідомив, що загрожує споживачам, які ігнорують платіжки за світло. За його словами, громадянам, які після вторгнення російської армії надовго виїхали зі своєї квартири чи будинку, не варто перейматися боргами.