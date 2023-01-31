Технічні особливості: в Києві світло не відключають у 350 багатоповерхівках, — ДТЕК (інфографіка)

За словами гендиректора Yasno Сергія Коваленка, раніше у столиці 1 500 будинків не відключалося централізовано оператором. Проте 750 з них вдалося перепідключити на інші лінії, і тепер там відключають світло нарівні з усіма.

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350 київських багатоквартирних будинків, або 2,81% від загальної кількості житла у столиці, не відключаються від електроенергії з технічних причин. Про це у Facebook у вівторок, 31 січня, розповів генеральний директор компанії Yasno, що входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко.

З інфографіки, опублікованої в себе гендиректором, видно, що 11 698 багатоквартирних будинків у місті, або 93,98% від загальної кількості житла, відключаються автоматично та централізовано, згідно із затвердженими графіками. Однак, є будинки, які оператор систем розподілу (ОСР) не відключає.

"Є будинки поза групами, підключеними до ліній критичної інфраструктури. ОСР не може їх відключати централізовано", — пояснює Коваленко.

[ + – ] У Yasno показали, як розподіляються будинки, де відключають світло

За його словами, відключення 400 будинків (3,21%) контролюється ЖЕКами, ОСББ та керівними компаніями. Ще 350 будинків (2,81%) завжди залишаються зі світлом через технічні особливості. Ці будинки підключені до ліній критичної інфраструктури в місті.

Як уточнив гендиректор Yasno, раніше таких будинків, які не відключалися централізовано, було 1 500. Однак після перепідключення частини житла на інші лінії їх кількість скоротилася до 750.

"Фактично майже всі будинки в Києві відключаються за графіком. А ось графіки можуть бути різними у сусідніх будинків", — наголосив Коваленко.

Нагадаємо, 28 січня Сергій Коваленко пояснив, чому може рости сума в квитанції за електроенергію. Головна причина збільшення сум у платіжках — надмірне використання електроенергії після відновлення її подавання.

Минулого тижня Міністерство енергетики розпорядилося виділити для кожного регіону країни день, під час якого оператори замірятимуть навантаження на мережі. Фахівці збиралися переглянути ліміти для регіонів і внести корективи до стабілізаційних графіків відключень.