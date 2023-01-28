У ДТЕК пояснили, чому може зростати сума у квитанції за електроенергію

Гендиректор Yasno розповів, які фактори впливають на збільшення сум у платіжках українців, попри постійні відключення світла.

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У ДТЕК пояснили, чому суми у квитанціях за електроенергію можуть зростати. Про це пише генеральний директор компанії Yasno, що входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко у своєму Facebook.

За словами Коваленка, головною причиною збільшення сум у платіжках є надмірне використання електроенергії після відновлення її подачі.

"Коли світло дають, у розетки включається все — зарядні для телефонів, павербанків, бойлери, пралки, пилососи. Відбувається різкий стрибок споживання", — зазначає гендиректор Yasno.

Також Коваленко додав, що таке навантаження може спричинити аварію, або ж може компенсуватися обсяг електроенергії, який був зекономлений за час відключення.

Таким чином за місяць користувач отримав таку саму кількість електроенергії, як і було до цього.

Іншою причиною збільшення сум у квитанціях Сергій Коваленко називає неправильні чи невчасні передачі показань лічильників.

Якщо клієнт не передає вчасно чи правильно показання, кількість спожитої електроенергії визначають за середньодобовим споживанням. Його розраховують залежно від показань, зафіксованих у минулі періоди.

"Тому сума у рахунку може вищою, ніж зазвичай. Навіть якщо через відключення електроенергії споживання загалом за місяць знизилося", — пояснює генеральний директор Yasno.

Коваленко додав, що наразі важливо розумно використовувати електроенергію, вчасно передавати показання та регулярно платити за спожитий обсяг.

Нагадаємо, чому в Києві не діють планові графіки відключень.

Також Фокус писав про те, чому наразі вкрай важливо оплачувати вчасно квитанції за спожиту електроенергію.