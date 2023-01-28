В ДТЭК объяснили, почему может расти сумма в квитанции за электроэнергию

Гендиректор Yasno рассказал, какие факторы влияют на увеличение сумм в платежках украинцев, несмотря на постоянные отключения света.

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В ДТЭК объяснили, почему суммы в квитанциях за электроэнергию могут расти. Об этом пишет генеральный директор компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко в своем Facebook.

По словам Коваленко, главная причина увеличения сумм в платежках — чрезмерное использование электроэнергии после возобновления ее подачи.

"Когда свет дают, в розетки включается все — зарядные для телефонов, павербанков, бойлеры, стиральные машины, пылесосы. Происходит резкий скачок потребления", — отмечает гендиректор Yasno.

Также Коваленко добавил, что такая нагрузка может вызвать аварию, или может компенсироваться объем электроэнергии, который был сэкономлен за время отключения.

Таким образом, за месяц пользователь получил такое же количество электроэнергии, как и было до этого.

Другой причиной увеличения сумм в квитанциях Сергей Коваленко называет неправильные или несвоевременные передачи показаний счетчиков.

Если клиент не передает своевременно или правильно показания, количество потребленной электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению. Его рассчитывают в зависимости от показаний, зафиксированных в прошедшие периоды.

"Поэтому сумма в счете может быть выше обычного. Даже если из-за отключения электроэнергии потребление в целом за месяц снизилось", — объясняет генеральный директор Yasno.

Коваленко добавил, что важно разумно использовать электроэнергию, своевременно передавать показания и регулярно платить за потребленный объем.

Напомним, почему в Киеве не действуют плановые графики отключений.

Также Фокус писал о том, почему крайне важно оплачивать своевременно квитанции за потребленную электроэнергию.