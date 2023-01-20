Каждая гривна важна: в ДТЭК объяснили, почему важно вовремя платить за коммуналку

По словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, из-за частых отключений света многим украинцам кажется, что оплачивать счета за электричество необязательно.

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Генеральный директор входящей в группу ДТЭК компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что с началом полномасштабной войны уровень оплат за коммунальные услуги в Украине снизился. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Коваленко отметил, что многие украинцы ошибочно полагают, что если свет отключают, то за него не нужно платить. По его словам, из-за такого заблуждения уменьшился объем средств, необходимых для ремонта и обслуживания поврежденной энергетической инфраструктуры.

"Должен вас заверить: сейчас каждая ваша уплаченная гривна важна", — написал гендиректор YASNO.

Сергей Коваленко подчеркнул, что 20% от тарифов направляются на поддержку эксплуатации энергосетей. Взирая на это, необходимо вовремя оплачивать счета, несмотря на отключения света и связанные с ними неудобства.

"Своевременная оплата сейчас поможет поддержать энергетическую инфраструктуру. Считайте, что так вы можете подключаться к восстановлению поврежденных линий и разрушенных ТЭС", — заключил Коваленко.

В публикации также говорится о том, что на 20 января в НЭК Укрэнерго выделили на Киев 952 МВт для потребления. Таким образом будет покрыто 60% потребностей столицы.

Ранее Сергей Коваленко также объяснял, почему несмотря на потепление и экономию, объемы потребляемой электроэнергии не снижаются. По его словам, причиной тому стало "отложенное потребление" электричества из-за длительных отключений.

Еще Фокус писал о том, кому из украинцев могут пересчитать платежи за коммунальные услуги. Согласно данным правительственного портала от 12 января, на это могут рассчитывать те, кому временно отключали подачу отопления и горячей воды после российских обстрелов.