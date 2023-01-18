Начинаем "наслаждаться": в ДТЭК объяснили, почему в Киеве не действуют графики отключений

По словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, несмотря на потепление, объемы потребления электричества среди жителей украинской столицы пока не падают.

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Во вторник, 17 января, Киев имел ограничение электроэнергии в 952 МВт, что является недостаточным для перехода от экстренных отключений к плановым. Об этом написал генеральный директор входящей в группу ДТЭК компании YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

Коваленко также отметил, что подобная ситуация с электроэнергий в столице будет сохраняться и 18 января. По его словам, несмотря на потепление и экономию, объемы потребляемой электроэнергии пока не снижаются.

"Почему так? Вероятнее всего, дело в отложенном потреблении, когда после возобновления поставок мы начинаем "наслаждаться". Заряжаем то, что село, делаем что-то не успевшее, пока света не было. И это нормально", — объяснил Сергей Коваленко.

Гендиректор YASNO сообщил, что графики отключений света в Киеве будут вновь введены после того, как Укрэнерго сможет увеличить лимит потребления, а "отложенный спрос" снизится.

Сергей Коваленко также рассказал о том, как устроена энергосеть, упомянув о четырех основных блоках.

К первому блоку относится генерация, основным источником которой являются АЭС. ТЭС, ТЭЦ и гидроэлектростанции используются для поддержания баланса. К этому блоку также относятся ветровые и солнечные станции. По словам Коваленко, после последнего обстрела ВС РФ повреждены 9 блоков ТЭС.

Второй блок включает в себя магистральные сети, администрируемые НЭК Укрэнерго, которые также получили повреждения из-за российских обстрелов.

Третий блок составляют операторы систем распределения в регионах. Они замаются регуляцией потребления электричества, выполняя заданные Укрэнерго лимиты. Их сетевая инфраструктура также понесла ущерб.

Поставщики электричества, среди которых числится компания YASNO, относятся к четвертому блоку. Коваленко подчеркнул, что поставки электроэнергии в необходимых объемах невозможны в условиях дефицита.

Напомним, что 15 января Сергей Коваленко сообщил о дефиците генерации электричества из-за российского ракетного удара по Украине 14 января. Гендиректор YASNO отметил, что инфраструктура получила серьезные повреждения.

Фокус также писал о том, что в связи с массированным обстрелом 14 января, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил украинцев о возможных аварийных отключениях света в течение нескольких недель.