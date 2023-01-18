Начинаем "наслаждаться": в ДТЭК объяснили, почему в Киеве не действуют графики отключений
По словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, несмотря на потепление, объемы потребления электричества среди жителей украинской столицы пока не падают.
Во вторник, 17 января, Киев имел ограничение электроэнергии в 952 МВт, что является недостаточным для перехода от экстренных отключений к плановым. Об этом написал генеральный директор входящей в группу ДТЭК компании YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.
Коваленко также отметил, что подобная ситуация с электроэнергий в столице будет сохраняться и 18 января. По его словам, несмотря на потепление и экономию, объемы потребляемой электроэнергии пока не снижаются.
"Почему так? Вероятнее всего, дело в отложенном потреблении, когда после возобновления поставок мы начинаем "наслаждаться". Заряжаем то, что село, делаем что-то не успевшее, пока света не было. И это нормально", — объяснил Сергей Коваленко.
Гендиректор YASNO сообщил, что графики отключений света в Киеве будут вновь введены после того, как Укрэнерго сможет увеличить лимит потребления, а "отложенный спрос" снизится.
Сергей Коваленко также рассказал о том, как устроена энергосеть, упомянув о четырех основных блоках.
К первому блоку относится генерация, основным источником которой являются АЭС. ТЭС, ТЭЦ и гидроэлектростанции используются для поддержания баланса. К этому блоку также относятся ветровые и солнечные станции. По словам Коваленко, после последнего обстрела ВС РФ повреждены 9 блоков ТЭС.
Второй блок включает в себя магистральные сети, администрируемые НЭК Укрэнерго, которые также получили повреждения из-за российских обстрелов.
Третий блок составляют операторы систем распределения в регионах. Они замаются регуляцией потребления электричества, выполняя заданные Укрэнерго лимиты. Их сетевая инфраструктура также понесла ущерб.
Поставщики электричества, среди которых числится компания YASNO, относятся к четвертому блоку. Коваленко подчеркнул, что поставки электроэнергии в необходимых объемах невозможны в условиях дефицита.
Напомним, что 15 января Сергей Коваленко сообщил о дефиците генерации электричества из-за российского ракетного удара по Украине 14 января. Гендиректор YASNO отметил, что инфраструктура получила серьезные повреждения.
Фокус также писал о том, что в связи с массированным обстрелом 14 января, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил украинцев о возможных аварийных отключениях света в течение нескольких недель.