Некоторые ТЭС остановились: в ДТЭК сообщили о серьезных проблемах в энергосистеме (фото)

Объекты энергоинфраструктуры, по словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, получили настолько серьезные повреждения, что сейчас нельзя спрогнозировать сроки проведения ремонтных работ.

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В украинской энергосистеме зафиксирован серьезный дефицит генерации энергии после массированных ракетных ударов, которые ВС РФ осуществили 14 января. Об этом в своем Facebook сообщил генеральный директор входящей в группу ДТЭК компании YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, недавние ракетные удары ВС РФ нанесли серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Сергей Коваленко отметил, что ряд ТЭС остановили свою работу, из-за чего зафиксирован серьезный дефицит генерации энергии. Гендиректор YASNO также не смог спрогнозировать возможные сроки восстановления пострадавших энергообъектов.

"Проблема настолько серьезна, что Укрэнерго значительно ограничил объемы потребления по всей Украине, в том числе в Киеве. Коллеги держат ситуацию под контролем и ищут решение, чтобы ее стабилизировать. Операторы систем распределения должны соблюдать эти ограничения, чтобы не ухудшить состояние системы. Поэтому могут использовать экстренные отключения", — продолжил Коваленко в своем Facebook.

Отдельно гендиректор YASNO призвал бытовых потребителей готовиться к более длительным отключениям электроэнергии, поскольку на восстановление инфраструктуры потребуется большое количество времени.

[ + – ] В энергосети Украины тяжелая ситуация из-за недавних ракетных ударов ВС РФ

Отметим, что в воскресенье, 15 января, в Киеве и четырех областях Украины действуют экстренные отключения света. Дополнительные ограничения для бытовых потребителей были введены после массированных ракетных ударов ВС РФ, в результате которых серьезно пострадали объекты критической инфраструктуры.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук 15 января в эфире телемарафона также предупреждал, что экстренные отключения света в Украине могут стать более длительными. По его словам, бытовым потребителям необходимо готовиться к "тяжелым неделям", поскольку энергетикам потребуется много времени для восстановления разрушенной инфраструктуры.