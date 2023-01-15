Деякі ТЕС зупинилися: у ДТЕК повідомили про серйозні проблеми в енергосистемі (фото)

Об'єкти енергоінфраструктури, за словами гендиректора YASNO Сергія Коваленко, зазнали настільки серйозних пошкоджень, що зараз не можна прогнозувати терміни проведення ремонтних робіт.

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В українській енергосистемі зафіксовано серйозний дефіцит генерації енергії після масованих ракетних ударів, які ЗС РФ здійснили 14 січня. Про це у своєму Facebook повідомив генеральний директор компанії YASNO, що входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко.

За його словами, нещодавні ракетні удари ЗС РФ завдали серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури України.

Сергій Коваленко зазначив, що низка ТЕС зупинили свою роботу, через що зафіксовано серйозний дефіцит генерації енергії. Гендиректор YASNO також не зміг спрогнозувати можливих термінів відновлення постраждалих енергооб'єктів.

"Проблема настільки серйозна, що Укренерго значно обмежила обсяги споживання по всій Україні, у тому числі в Києві. Колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати. Оператори систем розподілу повинні дотримуватись цих обмежень, щоб не погіршити стан системи. Тому можуть використовувати екстрені відключення", — продовжив Коваленко у своєму Facebook.

Окремо гендиректор YASNO закликав побутових споживачів готуватися до більш тривалих відключень електроенергії, оскільки на відновлення інфраструктури буде потрібно багато часу.

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Зазначимо, що в неділю, 15 січня, у Києві та чотирьох областях України діють екстрені відключення світла. Додаткові обмеження для побутових споживачів було запроваджено після масованих ракетних ударів ЗС РФ, через які серйозно постраждали об'єкти критичної інфраструктури.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук 15 січня в ефірі телемарафону також попереджав, що екстрені відключення світла в Україні можуть стати тривалішими. За його словами, побутовим споживачам необхідно готуватися до "важких тижнів", оскільки енергетикам знадобиться багато часу для відновлення зруйнованої інфраструктури.