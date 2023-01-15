В Україні продовжуються екстрені відключення світла: де не працюють графіки (фото)

Аварійні відключення задіяні в українській столиці, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

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У неділю, 15 січня, в Києві та області, а також в Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях буде запроваджено екстрені відключення електрики. В енергетичній компанії ДТЕК повідомили, що в цих областях графіки стабілізаційних відключень поки не працюватимуть.

"Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, поки не діють", — повідомляють регіональні відділення ДТЕК.

Щоб перевірити наявність поточних відключень електрики, можна перейти за посиланнями:

відключення за адресами у Києві ;

; відключення за адресами в Київській області ;

; відключення за адресами у Дніпропетровській області ;

; відключення за адресами в Одеській області ;

; відключення за адресами в Донецькій області.

Щоб дізнатися про наявність або відсутність електропостачання у відповідному діалоговому вікні необхідно ввести назву населеного пункту, вулиці та номер будинку.

"Відключення електроенергії відбуваються згідно з графіками стабілізаційних відключень (ГСВ). Якщо електроенергії немає в гарантовані проміжки часу (відзначені білим кольором на графіку) — можливо, у вас виникла аварія. У разі застосування екстрених відключень (ДАО), стабілізаційні графіки не діють", — уточнили в ДТЕК.

Нагадаємо, через ракетні удари ЗС РФ 14 січня по енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській та Одеській областях задіяли екстрені відключення електрики. У компанії ДТЕК пояснили, що в такий спосіб енергетики намагаються уникнути додаткових пошкоджень інфраструктури.

Генеральний директор компанії Yasno 12 січня повідомив, що з 13 січня в Україні очікується потепління, проте покращення ситуації з електропостачанням не буде різким. За його словами, для відновлення української енергосистеми необхідна велика кількість часу та ресурсів.