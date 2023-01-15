В Украине продолжаются экстренные отключения света: где не работают графики (фото)

Аварийные отключения задействованы в украинской столице, а также в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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В воскресенье, 15 января, в Киеве и области, а также в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях будут введены экстренные отключения электричества. В энергетической компании ДТЭК сообщили, что в этих областях графики стабилизационных отключений пока работать не будут.

"Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", — сообщают региональные отделения ДТЭК.

Чтобы проверить наличие текущих отключений электричества можно пройти по ссылкам:

отключения по адресам в Киеве ;

; отключения по адресам в Киевской области ;

; отключения по адресам в Днепропетровской области ;

; отключения по адресам в Одесской области ;

; отключения по адресам в Донецкой области.

Чтобы узнать наличие или отсутствие электроснабжения в соответствующем диалоговом окне необходимо ввести название населенного пункта, улиц и номер дома.

"Отключения электроэнергии происходят согласно графиков стабилизационных отключений (ГТВ). Если электроэнергии нет в гарантированные промежутки времени (отмеченные белым цветом на графике) — возможно, у вас возникла авария. В случае применения экстренных отключений (ГАО), стабилизационные графики не действуют", — уточнили в ДТЭК.

Напомним, из-за ракетных ударов ВС РФ 14 января по энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской и Одесской областях задействовали экстренные отключения электричества. В компании ДТЭК пояснили, что таким образом энергетики пытаются избежать дополнительных повреждений инфраструктуры.

Генеральный директор компании Yasno 12 января сообщил, что с 13 января в Украине ожидается потепление, однако улучшение ситуации с электроснабжением не будет резким. По его словам для восстановления украинской энергосистемы необходимо большое количество времени и ресурсов.