"Вынужденный шаг": в Украине ввели экстренные отключения света из-за ракетных атак

Энергетики пытаются избежать дополнительных повреждений инфраструктуры на случай, если российские ракеты достигнут своих целей.

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14 января в Киеве, Киевской и Одесской областях задействовали экстренные отключения электроснабжения из-за угрозы ракетных атак по объектам инфраструктуры. Энергетическая компания ДТЭК объявила об этом в Telegram.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", — прокомментировала пресс-служба.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Facebook подтвердила, что 14 января Россия повредила объекты энергетической инфраструктуры. По состоянию на 12 часов потребление электроэнергии оказалось ниже, чем днем ранее, из-за повышения температуры воздуха и выходного, энергетики по прежнему фиксируют в дефицит мощности, который особенно ощущается по утрам и вечерам.

"До всех областей доведены лимиты потребления, действующие в течение всех суток – с 00:00 до 24:00. В настоящее время лимиты превышены уже в 11 областях, в результате чего применены аварийные отключения", — заявила "Укрэнерго".

Компания объяснила, что каждый оператор системы распределения составляет графики плановых отключений света, чтобы балансировать потребление энергии, удерживая его на определенном уровне. Превышение лимита грозит возникновением аварий в энергосистеме, а для их предотвращения применяют экстренные отключения.

14 января ВС РФ обстреляла Киев и Киевскую область ракетами. Власти сообщили о повреждении объектов инфраструктуры, пожарах и разрушениях в результате падения обломков.

11 января глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в Украине могут сократить отключения света из-за потепления на выходных. Энергетики стараются подключать как можно больше генерирующих мощностей и быстрее ремонтировать оборудование, поврежденной в результате российских атак.

С 3 января ДТЭК ввела в Киевской области обновленные графики отключений света. Их разделили на три категории по цветам: белый — свет будет, серый — электроснабжение отключат для стабилизации системы, светло-серый — отключения возможны.