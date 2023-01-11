Грядет потепление: в Украине на выходных могут меньше отключать свет

Специалисты пытаются выжать из энергосистемы максимальные генерирующие мощности и ускорить ремонт оборудования. Полный блэкаут все больше становится теоретическим сценарием, говорят в "Укрэнерго".

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В Украине на выходных могут уменьшить частоту отключения света из-за прогнозируемого потепления. Об этом сказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 11 января в эфире единого телемарафона.

Энергетики, по его словам, прилагают максимум усилий, чтобы подключить как можно больше генерирующих мощностей.

"На выходные ожидаем потепления. Нам снова будет легче "упаковать" потребление в объем генерации, который есть", – сказал Кудрицкий.

Специалисты "Укрэнерго" работаем над тем, чтобы выжать из энергосистемы имеющиеся генерирующие мощности и ускорить ремонт оборудования, поврежденного обстрелами ВС РФ, добавил глава компании.

[ + – ] Владимир Кудрицкий говорит об уменьшеии частоты отключения света с 5-й минуты

Экономия электроэнергии по-прежнему остается крайне необходимой мерой и дает положительный эффект, заметил он.

"Призыв экономить, особенно сейчас в холодное время, когда потребление растет, очень актуален. Чем больше мы сэкономим электроэнергии, тем больше останется нашим согражданам, с которыми мы живем в одной стране и в одной энергосистеме", – сказал Кудрицкий.

Он считает блэкаут в Украине больше теоретическим сценарием, но при сильных разрушениях объектов энергоинфраструктуры российскими войсками могут быть длительные отключения.

"Пессимистический сценарий предполагает, что мы будем жить в режиме ноября-декабря 2022 года. Мы точно переживем эту зиму. Он не смертелен, он некомфортен", — пояснил специалист.

Глава "Укрэнерго" рассчитывает на реализацию постановления Кабмина по неотключению промышленных потребителей от энергоснабжения в случае импорта ресурса.

"Надеюсь, механизм в ближайшее время заработает и позволит увеличить объем, которым мы сможем оперировать в энергосистеме", – заключил Кудрицкий.

Отметим, что украинские энергетики вынужденно прибегают к ночным отключения электричества из-за набора мощностей гидроэлектростанциями.

В Киеве после снижения температуры воздуха увеличилась нагрузка на потребление электроэнергии, участились случаи аварий.

Кудрицкий ранее говорил об острой нехватке трансформаторов на 750 кВ, которые весят до 200 тонн. Проблема появилась после массированных ракетных ударов армии России.