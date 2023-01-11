"Не могут работать круглосуточно": в ДТЭК объяснили, почему украинцам отключают свет ночью

По информации ДТЭК, многие ТЭС и АЭС сейчас на ремонте, а водные генераторы электричества требуют времени для восстановления мощностей.

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В Украине энергетикам пришлось прибегнуть к ночным отключения электричества, так как сейчас восполнить дефицит мощностей пытаются гидроэлектростанции. Об этом сообщил гендиректор Yasno (компания, которая входит в холдинг ДТЭК, — ред.) Cергей Коваленко на своей официальной странице в Фейсбуке.

"Нехватку генерации сейчас пытаются балансировать с помощью ГЭС. И здесь кроется ответ на вопрос, почему стали отключать (электричество, — ред.) ночью", — написал Коваленко.

Он объяснил, что, так как ресурс гидроэлектростанций исчерпывающийся, они не могут работать круглосуточно. Как раз в ночные часы ГЭС набирают необходимые для выработки электричества запасы воды.

Гендиректор Yasno также добавил, что потребление электроэнергии сейчас очень неравномерно в течение суток и объемы дефицита колеблются. Если в обеденное время света хватает в пределах "серых зон" графиков, то вечером, когда все приходят домой, потребление выходит за ограничения и "серые зоны" полностью отключаются от электропитания.

[ + – ] Гендиректор Yasno объяснил, почему в Украине начались ночные отключения электричества Фото: Скриншот

Заметим, что через некоторое время после публикации этой информации на своей странице в социальной сети Сергей Коваленко удалил ее без объяснения причин.

Фокус 10 января писал о том, что в Киеве из-за дефицита электроэнергии потребителей начнут обесточивать в те часы, которые на графиках стабилизационных отключений электричества обозначены светло-серым цветом. По словам гендиректора Yasno Cергея Коваленко, пропорциональные ограничения коснуться как бытовых потребителей, так и бизнеса с промышленностью.

Кроме того, 9 января Киев вернулся к аварийным отключениям электричества. По словам гендиректора Yasno, резкое снижение температуры воздуха спровоцировало рост энергопотребления и перегрузку энергосетей в столице.