Электричества станет больше: в "Укрэнерго" рассказали, что нужно для стабильной работы энергосистемы

Украинские сети работают при большем напряжении чем в Европе, что делает ее непригодной для взаимодействия с западным оборудованием.

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В Украине после массированных ракетных обстрелов ВС РФ по энергоинфраструктуре возникла острая нехватка трансформаторов советского образца. Об этом изданию Financial Times рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что на многих подстанциях в Украине установлено еще советское оборудование. Сети работают при большем напряжении чем в Европе, что делает ее непригодной для взаимодействия с западным оборудованием.

"Острое ощущается нехватка трансформаторов на 750 кВ, каждый из которых весит до 200 тонн. Хотя некоторые из них были получены из бывших коммунистических стран, таких как Литва, большинство разрушенных необходимо восстанавливать", — рассказал Кудрицкий.

Ситуация в энергосистеме по состоянию на 9 января

По информации компании "Укрэнерго" сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в прифронтовых регионах на востоке и юге страны, из-за значительных повреждений электросетей во время боевых действий. Кроме того, ночью россияне обстреляли один из объектов генерации на юге страны.

"Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная Запорожская АЭС", — отмечают в пресс-службе компании.

Тем временем глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк предупреждает, что РФ и дальше надеется вывести из строя критическую инфраструктуру Украины. Сейчас противник определяет подходящие цели для новых ударов, используя для этого БПЛА разведывательного типа.

"То, что у них уже с оружием немного тяжело, это и говорит о том, что им нужно как можно тщательнее проанализировать, где, куда и когда ударить", — сказала Гуменюк в понедельник, 9 января в эфире телемарафона.

Ранее Фокус также рассказывал, что, согласно данным замглавы НБУ Сергея Николайчука, падение ВВП Украины в 2022 году будет глубже, чем ожидалось ранее. Причина – российские атаки на энергетическую инфраструктуру страны.