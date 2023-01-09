Електрики побільшає: в "Укренерго" розповіли, що потрібно для стабільної роботи енергосистеми

Українські мережі працюють з більшою напругою, ніж у Європі, що робить її непридатною для взаємодії із західним обладнанням.

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В Україні після масованого ракетного обстрілу ЗС РФ по енергоінфраструктурі виник гострий брак трансформаторів радянського зразка. Про це виданню Financial Times розповів голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він наголосив, що на багатьох підстанціях в Україні встановлено ще радянське обладнання. Мережі працюють з більшою напругою, ніж у Європі, що робить її непридатною для взаємодії із західним обладнанням.

"Гостро відчувається брак трансформаторів на 750 кВ, кожен з яких важить до 200 тонн. Хоча деякі з них отримані з колишніх комуністичних країн, таких як Литва, більшість зруйнованих необхідно відновлювати", — розповів Кудрицький.

Ситуація в енергосистемі станом на 9 січня

За інформацією компанії "Укренерго" складна ситуація з електропостачанням зберігається у прифронтових регіонах на сході та півдні країни, через значні пошкодження електромереж під час бойових дій. Крім того, вночі росіяни обстріляли один з об'єктів генерації на півдні країни.

"Поки що енергосистема не в змозі покрити споживання в повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, що виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС", — зазначають у пресслужбі компанії.

Тим часом голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попереджає, що РФ і далі сподівається вивести з ладу критичну інфраструктуру України. Наразі противник визначає відповідні цілі для нових ударів, використовуючи для цього БПЛА розвідувального типу.

"Те, що у них вже зі зброєю трохи важко, це і говорить про те, що їм потрібно якнайретельніше проаналізувати, де, куди і коли вдарити", — сказала Гуменюк у понеділок, 9 січня, в ефірі телемарафону.

Раніше Фокус також розповідав, що, згідно з даними заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, падіння ВВП України у 2022 році буде глибшим, ніж очікувалося раніше. Причина — російські атаки на енергетичну інфраструктуру.