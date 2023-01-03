ДТЭК вводит новые графики отключений света в Киевской области: что изменится (фото)

Новый графики в Киевской области начали действовать с 14:00 3 января, но в ближайшие дни они еще поработают в тестовом режиме.

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С 3 января 2023 года в Киевской области ввели обновленные графики стабилизационных отключений с учетом нынешней сложной ситуации в энергосистеме. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК "Киевские региональные электросети".

Новый график отключения света состоит из 3 категорий:

Белый цвет на графике – свет есть, периоды, когда будет обеспечиваться электроснабжение.

на графике – свет есть, периоды, когда будет обеспечиваться электроснабжение. Серый – электричество отключено для того, чтобы сбалансировать энергосистему.

– электричество отключено для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Светло-серый – возможные отключения. В эти периоды нужно снизить потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами.

[ + – ] Новые графики от ДТЭК Фото: ДТЭК

Кроме этого, как отмечают в компании, теперь все потребители поделены на 4 группы, вместо двух, как было раньше.

Новый графики в Киевской области начали действовать с 14:00 3 января, но в ближайшие дни они еще поработают в тестовом режиме. При этом предыдущие графики больше неактуальны.

Отметим, что несмотря на атаку российских дронов-камикадзе 2 января на энергетическую инфраструктуру Украины, потребность в отключениях света в дневное время уменьшилась. В "Укрэнерго" говорят, что все это благодаря теплой погоде и умеренному потреблению украинцами электричества.

Напомним, 2 января в Министерстве энергетики предупреждали, что отключения света в Украине будут продолжаться как минимум до конца отопительного сезона. Как объяснил профильный министр Герман Галущенко, причина — значительные повреждения как объектов генерации, так и систем передачи электроэнергии.