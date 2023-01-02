Благодаря теплой погоде: в Украине не будут отключать свет в дневное время, — Укрэнерго

Впрочем, из-за новых атак РФ по объектам энергетики в центральных регионах и Киеве действуют аварийные отключения электричества.

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В ночь на 2 января российские войска с помощью ударных дронов атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, есть повреждения. В результате чего в центральных регионах и Киеве наблюдаются проблемы с электричеством, действуют аварийные отключения. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

Однако в ведомстве отметили, что ситуация в энергосистеме полностью контролирована. Благодаря теплой погоде и снижению потребления в украинских регионах в праздничные и будние дни уменьшилась необходимости вводить отключения света в дневное время. Однако в вечернее время ограничения все же будут действовать.

"Впрочем, украинская энергосистема испытала уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, которые нанесли значительные повреждения генерации и магистральным сетям. Диспетчерский центр Укрэнерго установил лимиты потребления в областях на вечернее время с целью предупреждения дополнительных аварий", — сказано в сообщении.

В компании добавили, что энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты для обеспечения питания потребителей и повышения надежности.

Напомним, 2 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве вводят аварийные отключения света после атаки дронов-камикадзе. По его словам, в результате ударов БПЛА зафиксировано несколько прилетов по объектам энергетики.

1 января глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий допустил, что в Украине существует вероятность повторного блэкаута. Однако, по его словам, Россия все больше теряет свой атакующий потенциал.