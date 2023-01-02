Завдяки теплій погоді: в Україні не відключатимуть світло вдень, — Укренерго

Утім, через нові атаки РФ по об'єктах енергетики в центральних регіонах і Києві діють аварійні відключення електрики.

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У ніч на 2 січня російські війська за допомогою ударних дронів атакували енергетичну інфраструктуру України, є пошкодження. Унаслідок чого у центральних регіонах і Києві спостерігаються проблеми з електрикою, діють аварійні відключення. Про це повідомили в компанії "Укренерго".

Однак у відомстві зазначили, що ситуація в енергосистемі є повністю контрольованою. Завдяки теплій погоді та зниженню споживання в українських регіонах у святкові дні та будні зменшилася потреба вводити відключення світла у денний час. Однак у вечірній час обмеження все ж таки діятимуть.

"Утім, українська енергосистема зазнала вже 11 хвиль масованих ракетних і 14 безпілотних атак, які завдали значних пошкоджень генерації і магістральних мереж. Диспетчерський центр Укренерго встановив ліміти споживання в областях на вечірній час із метою попередження додаткових аварій", — сказано в повідомленні.

У компанії додали, що енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти для забезпечення живлення споживачів і підвищення надійності.

Нагадаємо, 2 січня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві вводять аварійні відключення світла після атаки дронів-камікадзе. За його словами, внаслідок ударів БПЛА зафіксовано кілька прильотів по об'єктах енергетики.

1 січня голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький припустив, що в Україні існує можливість повторного блекауту. Однак, за його словами, Росія дедалі більше втрачає свій атакувальний потенціал.