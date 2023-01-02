У Києві ввели аварійні відключення світла після атаки дронів-камікадзе, — Кличко

Ворожі БПЛА, за словами мера, пошкодили енергетичну інфраструктуру, через що в столиці деякі споживачі залишилися без опалення.

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У Києві ввели аварійні відключення світла після масованої атаки дронів-камікадзе Shahed, яку було здійснено окупантами вночі 2 січня. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

За його словами, внаслідок масованої атаки дронів-камікадзе зафіксовано кілька прильотів – було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

На тлі чергового удару ЗС РФ у Києві запроваджено аварійні відключення світла.

"Відповідно є знеструмлені об'єкти теплопостачання. Водопостачання столиці здійснюється у штатному режимі", — додав Віталій Кличко, коментуючи наслідки нічної атаки дронів-камікадзе Shahed.

На момент публікації матеріалу пресслужба компанії ДТЕК "Київські електромережі" офіційно ще не коментувала запровадження аварійних відключень електроенергії в українській столиці.

[ + – ] У Києві ввели аварійні відключення світла після атаки дронів-камікадзе

Зазначимо, що вночі 2 січня ЗС РФ здійснила масовану атаку на Україну, використовуючи іранські дрони-камікадзе Shahed. Після оголошення повітряної тривоги вибухи пролунали у Києві, Дніпрі, Запоріжжі й інших населених пунктах. Після падіння одного з дронів-камікадзе у Києві було госпіталізовано 19-річного хлопця, який отримав поранення.

Аналогічна атака була здійснена окупантами в ніч із 31 грудня на 1 січня, коли на всій території України оголосили повітряну тривогу. Після ударів дронів-камікадзе в Одесі було запроваджено екстрені відключення електроенергії, оскільки напередодні Нового року росіяни пошкодили об'єкти критичної інфраструктури.