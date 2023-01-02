В Киеве ввели аварийные отключения света после атаки дронов-камикадзе, — Кличко

Вражеские БПЛА, по словам мэра, повредили энергетическую инфраструктуру, из-за чего в столице некоторые потребители остались без отопления.

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В Киеве ввели аварийные отключения света после массированной атаки дронов-камикадзе Shahed, которая была осуществлена оккупантами ночью 2 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, в результате массированной атаки дронов-камикадзе зафиксировано несколько прилетов — были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

На фоне очередного удара ВС РФ в Киеве введены аварийные отключения света.

"Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения. Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме", — добавил Виталий Кличко, комментируя последствия ночной атаки дронов-камикадзе Shahed.

На момент публикации материала пресс-служба компании ДТЭК "Киевские электросети" официально еще не комментировала введение аварийных отключений электроэнергии в украинской столице.

[ + – ] В Киеве ввели аварийные отключения света после атаки дронов-камикадзе

Отметим, что ночью 2 января ВС РФ осуществили массированную атаку на Украину, используя иранские дроны-камикадзе Shahed. После объявления воздушной тревоги взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Запорожье и других населенных пунктах. После падения одного из дронов-камикадзе в Киеве был госпитализирован 19-летний парень, получивший ранения.

Аналогичная атака была осуществлена оккупантами в ночь с 31 декабря на 1 января, когда на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. После ударов дронов-камикадзе в Одессе были введены экстренные отключения электроэнергии, поскольку в канун Нового года россияне повредили объекты критической инфраструктуры.