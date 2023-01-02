Новая российская атака: взрывы в Киеве, Днепре, Запорожье и других городах (видео, фото)

Сообщается, что в Деснянском районе Киева упал сбитый БПЛА, из-за чего пришлось госпитализировать 19-летнего парня. В Днепре после прилета начался пожар.

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В Воздушном командовании "Восток" сообщили, что над Днепропетровской и Запорожской областями уничтожили 9 дронов-камикадзе и одну ракету. Ракета летела в сторону Днепра, о чем сообщила пресс-служба командования в Facebook.

"Силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями уничтожены 6 ударных БПЛА типа "Шахед" и одна высокоточная управляемая ракета Х-59МК2, шедшая в направлении города Днепр. Еще 3 "Шахеда" сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск во взаимодействии с воздушным командованием "Восток", — сказано в сообщении.

Днепровские телеграм-каналы сообщили, что из-за падения одного из дронов-камикадзе в области загорелся сарай с соломой. Подробности уточняются.

[ + – ] Пожар в Днепропетровской области

Кроме того, сообщалось о работе ПВО в Полтавской области.

Атака на Киев

Сообщается, что в то же самое время большое количество воздушных целей направилось в сторону украинской столицы. Один из сбитых дронов-камикадзе упал в Деснянском районе Киева. Как сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram, в результате взрыва пострадал 19-летний парень, которого пришлось госпитализировать.

Кроме того, местные жители пострадавшей многоэтажки начали публиковать в социальных сетях фотографии последствий взрыва российского БПЛА.

[ + – ] Пострадавшая многоэтажка в Киеве

[ + – ] Пострадавшая многоэтажка в Киеве

[ + – ] Пострадавшая многоэтажка в Киеве

[ + – ] Пострадавшая многоэтажка в Киеве

Киевская городская военная администрация сообщила, что над столицей и рядом с Киевом сбили 20 воздушных целей.

Также Фокус сообщал, что в Макеевке была уничтожена база ВС РФ. Россияне, как утверждают местные жители, обустроили свой военный объект в здании бывшего профтехучилища. "Бавовна" в оккупированной Макеевке произошла ровно в 00:00 по местному времени.

Также напомним, что 13-летний житель Херсонщины дважды попал под обстрел в Новый год. Тяжелораненого ребенка после обстрела доставили в реанимацию, куда через время вновь прилетел российский снаряд. За жизнь 13-летнего Ярослава сейчас борются медики из Николаева.