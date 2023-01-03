ДТЕК запроваджує нові графіки відключень світла у Київській області: що зміниться (фото)

Нові графіки на Київщині почали діяти з 14:00 3 січня, але найближчими днями вони ще попрацюють у тестовому режимі.

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З 3 січня 2023 року на Київщині запровадили оновлені графіки стабілізаційних відключень з урахуванням нинішньої складної ситуації в енергосистемі. Про це повідомляє пресслужба ДПЕК "Київські регіональні електромережі".

Новий графік відключення світла складається з 3 категорій:

Білий колір на графіку — світло є, періоди, коли забезпечуватиметься електропостачання.

на графіку — світло є, періоди, коли забезпечуватиметься електропостачання. Сірий — електрика відключена для того, щоб збалансувати енергосистему.

— електрика відключена для того, щоб збалансувати енергосистему. Світло-сірий — можливі відключення. У ці періоди потрібно знизити споживання електроенергії та не користуватися ліфтами.

[ + – ] Нові графіки від ДТЕК Фото: ДТЭК

Крім цього, як зазначають у компанії, тепер усі споживачі поділені на 4 групи замість двох, як було раніше.

Нові графіки на Київщині почали діяти з 14:00 3 січня, але найближчими днями вони ще попрацюють у тестовому режимі. При цьому попередні графіки неактуальні.

Зазначимо, що незважаючи на атаку російських дронів-камікадзе 2 січня на енергетичну інфраструктуру України, потреба у відключеннях світла вдень зменшилася. В "Укренерго" кажуть, що все це завдяки теплій погоді та помірному споживанню українцями електрики.

Нагадаємо, 2 січня у Міністерстві енергетики попереджали, що відключення світла в Україні продовжуватиметься як мінімум до кінця опалювального сезону. Як пояснив профільний міністр Герман Галущенко, причиною є значні пошкодження як об'єктів генерації, так і систем передачі електроенергії.