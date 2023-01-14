"Вимушений крок": в Україні ввели екстрені відключення світла через ракетні атаки

Енергетики намагаються уникнути додаткових пошкоджень інфраструктури на випадок, якщо російські ракети досягнуть своїх цілей.

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14 січня у Києві, Київській та Одеській областях задіяли екстрені відключення електропостачання через загрозу ракетних атак по об'єктах інфраструктури. Енергетична компанія ДТЕК оголосила про це в Telegram.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних ушкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілей", — прокоментувала пресслужба.

Національна енергетична компанія "Укренерго" у Facebook підтвердила, що 14 січня Росія пошкодила об'єкти енергетичної інфраструктури. Станом на 12 годину споживання електроенергії виявилося нижчим, ніж днем раніше, через підвищення температури повітря та вихідного, енергетики, як і раніше, фіксують у дефіцит потужності, який особливо відчувається вранці та вечорами.

"До всіх областей доведено ліміти споживання, що діють протягом усієї доби – з 00:00 до 24:00. Наразі ліміти перевищено вже в 11 областях, внаслідок чого застосовано аварійні відключення", — заявила "Укренерго".

Компанія пояснила, що кожен оператор системи розподілу складає графіки планових відключень світла, щоб балансувати споживання енергії, утримуючи його на певному рівні. Перевищення ліміту загрожує виникненням аварій в енергосистемі, а для запобігання їм застосовують екстрені відключення.

14 січня ЗС РФ обстріляла Київ та Київську область ракетами. Влада повідомила про пошкодження об'єктів інфраструктури, пожежі та руйнування внаслідок падіння уламків.

11 січня глава "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні можуть скоротити відключення світла через потепління у вихідні. Енергетики намагаються підключати якнайбільше генеруючих потужностей і швидше ремонтувати обладнання, пошкоджене в результаті російських атак.

З 3 січня ДТЕК запровадила у Київській області оновлені графіки відключень світла. Їх розділили на три категорії за кольорами: білий — світло буде, сірий — електропостачання відключать для стабілізації системи, світло-сірий — відключення можливі.