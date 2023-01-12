"Самый сложный день": в ДТЭК рассказали, как потепление повлияет на энергосистему Украины

По словам гендиректора Yasno Сергея Коваленко, для полного восстановления энергосистемы Украины нужно много времени и средств.

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Вечером, 12 января генеральный директор компании Yasno, входящей в холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко сообщил, что с 13 января в Украине ожидается потепление. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По прогнозам погоды сегодня самый сложный день. С завтрашнего дня начнет теплеть", — заявил гендиректор.

При этом он подчеркнул, что что улучшение ситуации с электроснабжением не будет резким. Для окончательного восстановления энергосистемы необходимо большое количество времени и ресурсов.

"Я благодарен энергетикам, которые помогают всеми силами, чтобы мы выдержали эту зиму. Но напоминаю об ответственности каждого, потому что все мы так или иначе – участники энергосистемы", — отметил Коваленко.

Гендиректор Yasno также рассказал, существуют ли погодные условия, критически угрожающие энергетической инфраструктуре Украины. Он отметил, что с понижением температуры воздуха ограничения в подаче света будут расти.

"Нельзя сказать, что если на улице будет, условно -20°, система станет. Генерация продолжит работать, электроэнергия будет производиться и поставлять столько, сколько будет возможно на конкретный момент времени", — пишет Сергей Коваленко.

Ранее, 10 января Коваленко сообщал, что в украинской столице будут отключать электричество в часы, обозначенные в графиках серым цветов. Данная мера связана с резким увеличением энергопотребления из-за снижения температуры.

Напомним, что 11 января глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предположил, что в ближайшие выходные украинцы смогут получать больше электроэнергии в связи с грядущим потеплением.

Фокус также писал о том, что согласно прогнозам синоптиков, 13-14 января ожидается аномальное потепление. По словам синоптика Станислава Щедрина, в некоторых регионах Украины температура воздуха может достигать +10 градусов.