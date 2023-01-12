Весна посреди зимы: синоптики прогнозируют аномальное потепление в Украине (фото)

Фокус в одном материале собрал несколько прогнозов погоды и рассказал, когда ожидать повышение температуры воздуха до +10 градусов.

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На смену морозам в страну зайдут аномально теплые массы, благодаря которым температура воздуха будет составлять около +10 градусов. Фокус в одном материале собрал несколько прогнозов погоды и рассказал, когда ожидать потепление в Украине.

Потепление в Украине — прогноз погоды от Станислава Щедрина

По словам народного синоптика Станислава Щедрина, в конце текущей недели украинцев ожидает весна посреди зимы. Из-за аномально теплых масс, которые зайдут в Украину, в некоторых регионах страны ожидается повышение температуры воздуха до +10 градусов.

"Снова весна посреди зимы. С 13 января в большую часть Европы снова начнет поступать аномально теплые воздушные массы из Африки, поэтому и в Украине снова ожидается аномальное потепление до +8…+10", — спрогнозировал Станислав Щедрин в своем Facebook.

[ + – ] Потепление в Украине ожидается 13-14 января

Потепление в Украине — прогноз погоды от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко сразу в нескольких прогнозах погоды предупреждала, что в конце текущей недели ожидается потепление в Украине. В своей публикации от 10 января говорилось о существенном повышении температуры воздуха 13-14 января.

"Уже с пятницы, как раз на Маланки-Василия, 13-14 января, в Украину придет атлантический воздух с теплой погодой и плюсовой температурой воздуха повсюду", — утверждала синоптик в одной из своих публикаций.

В другом прогнозе погоды, обнародованном 11 января, Наталья Диденко озвучила аналогичные предположения относительно потепления. По ее словам, ночные морозы до -8 еще ожидаются в четвер, 12 января, но уже днем в некоторых регионах страны температура воздуха составит до +8 градусов.

"Ветер еще будет оставаться порывистым, но не штормовым. Угомонится. Атлантика ласково наступает — будет вытеснять морозы за поребрик. 12 января днем ожидается на Левобережье в Украине от -3 мороза +3, а на западе — от +3 до +8 градусов. Дальше в Украине еще будет больше теплеть", — резюмировала Диденко в недавнем прогнозе погоды.

[ + – ] Потепление в Украине ожидается 13-14 января

Потепление в Украине — прогноз погоды от Укргидрометеоцентра

В пятницу, 13 января, осадки в виде дождей ожидаются только в Закарпатской области. В остальных регионах Украины, как утверждают синоптики, будет облачная погода. Существенное повышение температуры воздуха днем прогнозируется в западных областях — от +3 до +7 градусов.

В центральных и северных регионах ночью будут морозы до -2…-7 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до отметки в -3…+2 градуса. На востоке Украины средняя температура составит от -6 до +2, а на юге — до +6 градусов.

[ + – ] Прогноз погоды в Украине на 13 января

В субботу, 14 января, дожди ожидаются в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Винницкой и Житомирской областях, в которых дневная температура воздуха ожидается от +1 до +7 градусов. В остальных регионах, как утверждают в "Укргидрометеоцентре", будет относительно солнечная погода. Потепление, как и днем ранее, на себе ощутят жители южных областей, в которых столбики термометров покажут до +6 градусов. В остальных регионах будут ночные морозы до -4, а днем воздух "прогреется" до 0…+2 градусов.

[ + – ] Прогноз погоды в Украине на 14 января

Несколькими днями ранее сообщалось, что в Европе были установлены новые температурные рекорды. В начале января в некоторых европейских городах столбики термометров поднялись до отметок +20…+25 градусов.

Также Фокус публиковал прогнозы погоды и рассказывал, какими будут погодные условия в Украине в начале 2023 года.