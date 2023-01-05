Лето посреди зимы. Температурные рекорды побиты по всей Европе

Исследователи отмечают, что температуры января достигли рекордно высокого уровня в ряде стран по всему континенту.

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Планета неумолимо нагревается в результате чего человечество сталкивается с рекордными температурами — Северная Америка столкнулась с сильнейшими штормами и смертельным похолоданием, а ряд стран на европейском континенте столкнулся с рекордной жарой в январе, пишет BBC.

1 января в Варшаве (Польша) температура воздуха достигла рекордных 18,9°C, а в Бильбао (Испания) термометры и вовсе показывали 25,1°C, что более чем на 10°C выше средней температуры.

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В то же время Северная Америка столкнулась с рекордными морозами и штормами — похолодание оказалось настолько сильным, что унесло жизни более 60 человек. Кроме того, метели и ледяной дождь прогнозируются в некоторый частях Среднего Запада, также синоптики предупреждают о сильнейших грозах и торнадо в Техасе, Арканзасе, Оклахоме и Луизиане.

Однако на европейской стороне Атлантики дела обстоят совершенно иначе — температуры в Нидерландах, Литве, Латвии, Чехии, Польше, Дании, Лихтенштейне и Беларуси побили национальные рекорды. Во Франции, Германии и Украине — зафиксированы рекорды станций.

Синоптики отмечают, что температура, зафиксированная в Варшаве 1 января была на 4°C выше декабрьского рекорда, а в Беларуси — температура воздуха составила 16,4°C, что выше предыдущего рекорда на 4,5°C. Любопытно, что предновогодние температуры в Бильбао были эквивалентны средней температуре в июле, а в некоторых частях Каталонии местным властям и вовсе пришлось ввести ограничения на использование воды.

Исследователи отмечают, что новые температурные рекорды — совсем не редкость, однако они, как правило, не превышают предыдущие показатели более чем на несколько градусов. В этом году все обстоит совсем иначе.

Впрочем, не вся Европа грелась в лучах солнца, например в некоторых частях Скандинавии синоптики прогнозируют более низкие температуры, а на Москву уже к выходным обрушатся морозы до -20°C.

Ученые отмечают, что волны тепла стали более частыми, интенсивными и продолжительными, а причиной таких изменений стало антропогенное изменение климата. Однако исследователи отмечают, что зимние волны тепла не оказывают такого же воздействия на человека как и летние, которые могут привести к большому количеству смертей.

Отметим, что с начала индустриальной эры планета уже потеплела на 1,1°C и это еще не предел — исследователи предупреждают, что в дальнейшем температура будет только расти по всему миру, если человечеству не удастся снизить количество выбросов.

Ранее Фокус писал, что ученые предупредили, что горнолыжные курорты в Альпах могут исчезнуть.